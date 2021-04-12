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Кабмин одобрил расторжение налогового соглашения с Нидерландами

Пересмотр документа потребовался из-за того, что возникла угроза двойного налогообложения. Минфин указывал, что провёл несколько раундов переговоров с коллегами из этой европейской страны, однако они не увенчались успехом.

12 апреля 2021, 12:31

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Правительство России одобрило денонсацию соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество. Проект соответствующего постановления подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Британские СМИ восхитились российской системой налогообложения

Британские СМИ восхитились российской системой налогообложения

О начале разработки этого законопроекта Минфин сообщил в декабре прошлого года. Российские власти хотят обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это требует пересмотра налоговых соглашений с другими странами, на что пока согласились Мальта, Кипр и Люксембург. Нидерланды же выступают против: существующее налоговое соглашение предусматривает достаточно привлекательные налоговые условия и позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2–3%. Минфин указывал, что провёл несколько раундов переговоров с коллегами из этой европейской страны, однако они не увенчались успехом.

Россия начала готовиться к денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Россия начала готовиться к денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Напомним, обложить налогом в 15% дивиденды, которые уходят офшорным акционерам российских компаний, предложил президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам России 25 марта 2020 года. Налоги с выведенных в офшоры дивидендов пойдут на поддержку семей с детьми и безработных. Уже тогда Путин анонсировал, что это потребует корректировки некоторых соглашений во избежание двойного налогообложения с рядом стран. Но в том случае, если иностранные партнёры не примут это предложение, Россия выйдет из соглашений с ними в одностороннем порядке.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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