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Невская мануфактура горит уже на площади 10 тысяч квадратов: Лайф публикует видео пожара с коптера

При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги.

12 апреля 2021, 13:04

Пожар на Невской мануфактуре с коптера. Видео © LIFE

Площадь пожара в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге выросла с 4 тысяч квадратных метров до 10 тысяч. В распоряжении Лайфа оказалось видео с коптера, которое позволяет оценить масштаб разрушений.

"Выводил людей": В МЧС рассказали, как погиб пожарный в объятом пламенем здании Невской мануфактуры

"Выводил людей": В МЧС рассказали, как погиб пожарный в объятом пламенем здании Невской мануфактуры

Напомним, возгорание в историческом здании Невской мануфактуры произошло днём 12 апреля. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В здании произошло обрушение кровли и перекрытий.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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