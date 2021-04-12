Невская мануфактура горит уже на площади 10 тысяч квадратов: Лайф публикует видео пожара с коптера
При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги.
Пожар на Невской мануфактуре с коптера. Видео © LIFE
Площадь пожара в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге выросла с 4 тысяч квадратных метров до 10 тысяч. В распоряжении Лайфа оказалось видео с коптера, которое позволяет оценить масштаб разрушений.
Напомним, возгорание в историческом здании Невской мануфактуры произошло днём 12 апреля. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В здании произошло обрушение кровли и перекрытий.
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