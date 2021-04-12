Красноярская второклассница утонула в бассейне на глазах у учителей

Восьмилетняя школьница утонула в бассейне мини-отеля в посёлке Шушенское Красноярского края 12 апреля. Как сообщили в региональном СУ СКР, во время купания девочка ушла под воду и захлебнулась. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело.

Девочка приехала в бассейн вместе с 19 одноклассниками в сопровождении учителей и одного из родителей. В какой-то момент она резко ушла на дно бассейна и захлебнулась.

Возбуждено уголовное дело, Следственный комитет и прокуратура дадут оценку организации работы аквацентра, проверка также затронет и школу, где учился ребёнок. Следователям предстоит установить законность действий педагогов при подготовке досуга детей.

Ранее Лайф сообщал о трагедии, произошедшей в Волгограде. Здесь восьмимесячный ребёнок утонул в ванне, когда его купал 16-летний брат.

Авторы

Арина Родионова