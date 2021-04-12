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Категорий: 18

Красноярская второклассница утонула в бассейне на глазах у учителей

Девочка приехала покупаться вместе с одноклассниками, рядом были педагоги и один из родителей.

12 апреля 2021, 13:24
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Восьмилетняя школьница утонула в бассейне мини-отеля в посёлке Шушенское Красноярского края 12 апреля. Как сообщили в региональном СУ СКР, во время купания девочка ушла под воду и захлебнулась. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело.

Девочка приехала в бассейн вместе с 19 одноклассниками в сопровождении учителей и одного из родителей. В какой-то момент она резко ушла на дно бассейна и захлебнулась.

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Возбуждено уголовное дело, Следственный комитет и прокуратура дадут оценку организации работы аквацентра, проверка также затронет и школу, где учился ребёнок. Следователям предстоит установить законность действий педагогов при подготовке досуга детей.

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Ранее Лайф сообщал о трагедии, произошедшей в Волгограде. Здесь восьмимесячный ребёнок утонул в ванне, когда его купал 16-летний брат.

Авторы
Арина Родионова

Арина Родионова

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