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Алиев потребовал от Еревана объяснить, откуда у Армении взялись ракеты "Искандер-М"

Президент Азербайджана утверждает, что данное вооружение было использовано в Нагорном Карабахе, хотя Армения это отрицала.

12 апреля 2021, 14:26
<p>Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М". Фото © ТАСС / Вадим Савицкий</p>

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М". Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

Баку ждёт от Еревана объяснения, откуда у армянской стороны появились оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М". Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе открытия Парка трофеев. Он напомнил, что ранее информация об их использовании в Нагорном Карабахе опровергалась.

"Откуда у Армении взялись эти ракеты? Их у них не должно было быть. Мы хотим ответа на вопрос, как это смертельное оружие попало в руки армян. Пока мы не получили ответа на этот вопрос, но получим", — цитирует его слова гостелеканал АЗТВ.

Азербайджан заявил о применении "Искандеров" армянской стороной в Карабахе

Азербайджан заявил о применении "Искандеров" армянской стороной в Карабахе

По словам Алиева, Армения пыталась данными ракетами уничтожить город Шуша. Напомним, ранее Азербайджан заявил об обнаружении обломков ракет "Искандер-М", использованных, по утверждению Баку, Арменией в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Как сообщал Лайф, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. В ноябре было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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