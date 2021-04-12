Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству в космосе с международными партнёрами

Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию космической отрасли в городе Энгельсе Саратовской области. Именно вблизи этого города 60 лет назад приземлился первый космонавт в истории человечества Юрий Гагарин.

"Наш долг не только беречь память о покорителях космоса, чтить мужество и смелость космонавтов, которые, невзирая на риск, шли в неизведанное. Память тех, кто создавал уникальные космические системы, технику, готовил экипажи к работе на орбите... Наш долг — стремиться, чтобы и сегодня работа ракетно-космической отрасли соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы", — отметил глава государства.

Президент выразил уверенность, что в отрасли всегда будут работать достойные продолжатели дела Юрия Гагарина и Сергея Королёва. Также Путин призвал приходить в космическую сферу молодёжь и отметил, что РФ готова к международному сотрудничеству в космосе.

"Мы будем и дальше развивать международные программы, готовы участвовать в совместной работе с нашими партнёрами в космосе", — подчеркнул лидер РФ.

Также глава государства поздравил всех с Днём космонавтики и 60-летием первого полёта человека в космос.

"Тогда, 12 апреля 1961 года, это грандиозное событие, без всяких сомнений, изменило мир. Началась новая эпоха, началась космическая эра, эра освоения космического пространства. И мы будем всегда гордиться, что именно наша страна проложила дорогу во Вселенную, а первопроходцем на этом великом пути стал наш соотечественник," — отметил Путин.

Как известно, 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. Ранее Google в День космонавтики опубликовал послание, предназначенное специально для первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В нём учёные, блогеры, популяризаторы науки, студенты и астронавты рассказывают о том, чего за 60 лет добилась космическая отрасль.



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