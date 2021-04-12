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Путин возложил цветы к монументу на месте приземления Гагарина в Энгельсе — видео

На месте посадки близ села Смелого установлен 27-метровый обелиск, увенчанный ракетой, и памятник самому первому космонавту.

12 апреля 2021, 14:49

Путин возложил цветы к монументу на месте приземления Гагарина в Энгельсе

Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин прибыл в Энгельс, где возложил цветы у монумента на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. На церемонии главу государства сопровождали председатель Госдумы Вячеслав Володин, легендарная первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

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В этом регионе у российского лидера сегодня насыщенная программа. Помимо совещания с Радаевым Путин проведёт совещание по развитию космической отрасли, на котором выступил с докладом глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Поехали!" Он был первым

"Поехали!" Он был первым

Как известно, 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. Ранее Google в День космонавтики опубликовал послание, предназначенное специально для первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В нём учёные, блогеры, популяризаторы науки, студенты и астронавты рассказывают о том, чего за 60 лет добилась космическая отрасль.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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