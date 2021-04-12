Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

8 взрослых и годовалый малыш: Лайф публикует список пострадавших в массовом ДТП с маршруткой в Рязани

Из них четыре человека отказались от госпитализации. Остальные доставлены в больницу. Годовалого ребёнка направили в детский травмпункт.

12 апреля 2021, 14:38
<p><em style="font-style: italic;">Фото</em> <em style="font-style: italic;">с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на <u><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Android</a></u> и <u><a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">iOS</a></u>).</em></p>

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS).

Лайфу стали известны обстоятельства страшного ДТП в Рязани, в результате которого столкнулось 12 машин и пострадало девять человек. Также в распоряжении редакции оказался список пострадавших.

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS).

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS).

  1. Олег С., 1 год
  2. Забалуев А., 1996 г.
  3. Судаков М., 1987 г.
  4. Спиряев П., 1966 г.
  5. Краус А., 1992 г.
  6. Гуреев Н., 1999 г.
  7. Никитина Г., 1977 г.
  8. Мартынов М., 1960 г.
  9. Федосов Е., 1970 г.

Из них четыре человека отказались от госпитализации. Остальные доставлены в больницу. Годовалого ребёнка направили в детский травмпункт.

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS).

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS).

По данным источника Лайфа, водитель маршрутного автобуса рассказал, что потерял сознание во время движения.

В Москве автомобиль каршеринга лоб в лоб столкнулся с иномаркой — видео

В Москве автомобиль каршеринга лоб в лоб столкнулся с иномаркой — видео

Напомним, ранее был опубликован момент аварии. По предварительной информации, всё началось с того, что водитель маршрутки столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, после чего по инерции столкнулись остальные десять машин.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Рязани девять человек пострадали в массовом ДТП с маршруткой — видео аварии

сегодня в 13:50

Маршрутка перевернулась в Петербурге после столкновения с эвакуатором, есть пострадавшие — видео

27 октября, 22:18
adult

Лайф публикует видео убийства криминального авторитета Алика Рыжего в московском фитнес-клубе — 18+

сегодня в 14:53

Путин возложил цветы к монументу на месте приземления Гагарина в Энгельсе — видео

сегодня в 14:49

Фонд ответил критикам "дьявольского" пожертвования Моргенштерна

сегодня в 14:45

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1