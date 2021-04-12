8 взрослых и годовалый малыш: Лайф публикует список пострадавших в массовом ДТП с маршруткой в Рязани

Лайфу стали известны обстоятельства страшного ДТП в Рязани, в результате которого столкнулось 12 машин и пострадало девять человек. Также в распоряжении редакции оказался список пострадавших.

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS ).

Олег С., 1 год Забалуев А., 1996 г. Судаков М., 1987 г. Спиряев П., 1966 г. Краус А., 1992 г. Гуреев Н., 1999 г. Никитина Г., 1977 г. Мартынов М., 1960 г. Федосов Е., 1970 г.

Из них четыре человека отказались от госпитализации. Остальные доставлены в больницу. Годовалого ребёнка направили в детский травмпункт.

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS ).

По данным источника Лайфа, водитель маршрутного автобуса рассказал, что потерял сознание во время движения.

Напомним, ранее был опубликован момент аварии. По предварительной информации, всё началось с того, что водитель маршрутки столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, после чего по инерции столкнулись остальные десять машин.

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