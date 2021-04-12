8 взрослых и годовалый малыш: Лайф публикует список пострадавших в массовом ДТП с маршруткой в Рязани
Из них четыре человека отказались от госпитализации. Остальные доставлены в больницу. Годовалого ребёнка направили в детский травмпункт.
Лайфу стали известны обстоятельства страшного ДТП в Рязани, в результате которого столкнулось 12 машин и пострадало девять человек. Также в распоряжении редакции оказался список пострадавших.
- Олег С., 1 год
- Забалуев А., 1996 г.
- Судаков М., 1987 г.
- Спиряев П., 1966 г.
- Краус А., 1992 г.
- Гуреев Н., 1999 г.
- Никитина Г., 1977 г.
- Мартынов М., 1960 г.
- Федосов Е., 1970 г.
Из них четыре человека отказались от госпитализации. Остальные доставлены в больницу. Годовалого ребёнка направили в детский травмпункт.
По данным источника Лайфа, водитель маршрутного автобуса рассказал, что потерял сознание во время движения.
Напомним, ранее был опубликован момент аварии. По предварительной информации, всё началось с того, что водитель маршрутки столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, после чего по инерции столкнулись остальные десять машин.
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