Фонд ответил критикам "дьявольского" пожертвования Моргенштерна
Как оказалось, рэпер помогал организации ещё до того, как стал популярным.
Фото © Instagram / morgen_shtern
Благотворительный фонд "Солнечный город" ответил критикам рэпера Моргенштерна, который пожертвовал им "дьявольскую" сумму — 666 666 рублей. В организации заявили, что не видят в цифре ничего сакрального, гораздо важнее то, что эти деньги помогут детям.
"Очень много комментариев про эту цифру, разного негатива. Мы относимся к данному числу как к обычной цифре, как к любому пожертвованию. Эти цифры конвертируются в реальную помощь для подростков, оставшихся без попечения родителей. Благодаря этой сумме проект "Наставничество" сможет проработать 9–10 месяцев в одном из 20 регионов страны", — цитирует сотрудников фонда kp.ru.
Ранее Лайф сообщал, что Моргенштерн перечислил 666 666 рублей в помощь детям-сиротам в Уфе. И на данный момент это крупнейшее пожертвование от частного лица за историю акции "День заботы". Как выяснилось, это не разовая акция со стороны артиста и его семьи.
"Алишер ещё до того, как стал таким популярным, сотрудничал с нами. Проводил благотворительные концерты и просто так делал переводы. Его мама уже около пяти лет поддерживает финансово наш проект "Больничные дети". Для нас это большая помощь", — признались в фонде.
"Превращает человека в животное": Православные активисты готовят обращение в полицию из-за нового клипа Моргенштерна
Там рассказали, что благодаря поступку звезды (который из-за суммы раскритиковали некоторые пользователи Сети) проект "Наставничество" сможет продолжить работу в Уфе, а также ещё в 19 регионах страны.
Выбор редакции
"Киста в затылке": Продюсер Моргенштерна рассказал подписчикам о страшном диагнозе
Моргенштерн пожертвовал на благотворительность 666 666 рублей
Путин возложил цветы к монументу на месте приземления Гагарина в Энгельсе — видео
Лайф публикует видео убийства криминального авторитета Алика Рыжего в московском фитнес-клубе — 18+
8 взрослых и годовалый малыш: Лайф публикует список пострадавших в массовом ДТП с маршруткой в Рязани
Комментариев: 0