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Категорий: 18

Фонд ответил критикам "дьявольского" пожертвования Моргенштерна

Как оказалось, рэпер помогал организации ещё до того, как стал популярным.

12 апреля 2021, 14:45
<p>Фото © Instagram / morgen_shtern</p>

Фото © Instagram / morgen_shtern

Благотворительный фонд "Солнечный город" ответил критикам рэпера Моргенштерна, который пожертвовал им "дьявольскую" сумму — 666 666 рублей. В организации заявили, что не видят в цифре ничего сакрального, гораздо важнее то, что эти деньги помогут детям.

"Очень много комментариев про эту цифру, разного негатива. Мы относимся к данному числу как к обычной цифре, как к любому пожертвованию. Эти цифры конвертируются в реальную помощь для подростков, оставшихся без попечения родителей. Благодаря этой сумме проект "Наставничество" сможет проработать 9–10 месяцев в одном из 20 регионов страны", — цитирует сотрудников фонда kp.ru.

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Ранее Лайф сообщал, что Моргенштерн перечислил 666 666 рублей в помощь детям-сиротам в Уфе. И на данный момент это крупнейшее пожертвование от частного лица за историю акции "День заботы". Как выяснилось, это не разовая акция со стороны артиста и его семьи.

"Алишер ещё до того, как стал таким популярным, сотрудничал с нами. Проводил благотворительные концерты и просто так делал переводы. Его мама уже около пяти лет поддерживает финансово наш проект "Больничные дети". Для нас это большая помощь", — признались в фонде.

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Там рассказали, что благодаря поступку звезды (который из-за суммы раскритиковали некоторые пользователи Сети) проект "Наставничество" сможет продолжить работу в Уфе, а также ещё в 19 регионах страны.

Авторы
Арина Родионова

Арина Родионова

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