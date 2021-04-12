Путин снял с должности первого замглавы ФСИН Анатолия Рудого
Указ действует с 12 апреля.
Анатолий Рудый. Фото © ТАСС / Евгений Задорожный
Генерал-лейтенант Анатолий Рудый снят с должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на сайте правовой информации.
"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого Алексея Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Лента новостей
Выбор редакции
В Кремле ответили на вопрос о жалобах на систему здравоохранения в тюрьмах
Путин высадил кедр в парке Гагарина в Энгельсе
Алиев потребовал от Еревана объяснить, откуда у Армении взялись ракеты "Искандер-М"
Голикова объявила о приостановке авиасообщения с Танзанией с 15 апреля
Россия ограничивает авиасообщение с Турцией с 15 апреля
Комментариев: 0