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Путин снял с должности первого замглавы ФСИН Анатолия Рудого

Указ действует с 12 апреля.

12 апреля 2021, 15:11
<p>Анатолий Рудый. Фото © ТАСС / Евгений Задорожный</p>

Анатолий Рудый. Фото © ТАСС / Евгений Задорожный

Генерал-лейтенант Анатолий Рудый снят с должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на сайте правовой информации.

"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого Алексея Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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