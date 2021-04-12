Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России: Стоим на месте

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом. Она отметила, что пока всё стабильно, но наблюдается замедление в темпах снижения заболеваемости.

"Последние три недели наблюдаем снижение не более чем на полтора процента от недели к неделе, при том что в апреле это снижение составляло 12% от недели к неделе. То есть темпы, безусловно, замедлились, мы практически стоим на месте", — заявила она на брифинге в Доме Правительства.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в сегодняшней ситуации нет необходимости отменять масочный режим и другие ограничения из-за коронавируса. По словам Поповой, "требование по сохранению ограничений на сегодняшний день является обязательным", так как осложнение ситуации с ковидом в России неизбежно.

В мире, по мнению главы Роспотребнадзора, ситуация с CoViD-19 не стабилизировалась.

"По состоянию на первую декаду апреля текущего года, если говорить о ситуации в мире, рост [заболеваемости ковидом] наблюдается во многих странах Европейского союза. Также на Африканском континенте, на американских континентах и в Азии, то есть стабилизации в мире пока не наблюдаем", — отметила Попова.

Она добавила, что если говорить о тех странах, с которыми у России открыто авиасообщение, то из 30 таких государств в 21 за прошедшие три недели наблюдается дестабилизация ситуации. Самые высокие цифры заболеваемости зафиксированы в Турции.

Напомним, ранее стало известно, что Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля.

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