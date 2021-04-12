Россия ограничивает авиасообщение с Турцией с 15 апреля

Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня. Об этом журналистам сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что регулярное авиасообщение будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе. Также российским туроператорам рекомендовано приостановить продажи туров в Турции с 15 апреля по 1 июня.

Голикова добавила, что авиасообщение будет восстановлено, когда в Турции стабилизуется ситуация с CoViD-19.

Напомним, разговоры о возможном закрытии или ограничении авиасообщения с Турцией вызваны ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в этой стране. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость там растёт очень быстро, а больше всего штаммов вируса в РФ завезли как раз из Турции.

В Турции выявлено 3 849 011 случаев ковида. 33 939 пациента умерло, 3 331 411 человека выздоровело.

Также с 15 апреля Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией.

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