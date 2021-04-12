Пользователи по всему миру жалуются на сбои в сервисах Google, Microsoft и Facebook

Глобальный сбой произошёл в работе сервисов Google, пишет The Verge. При попытке создать новый документ или таблицу в соответствующих разделах пользователям выходит сообщение об ошибке — сервис просит перезагрузить страницу или вернуться к ней через несколько минут.

Судя по карте DownDetector, неполадки затронули сервисы "Google Диск" и "Google Презентации". В соцсетях появились жалобы на сбои в работе Microsoft и Facebook, но они имеют не такой распространённый характер.

Google уже признал факт технических проблем и сообщил, что работает над их устранением.

Напомним, что предыдущий глобальный сбой затронул социальные сети Facebook и Instagram 9 апреля. Пользователи по всему миру жаловались на проблемы в работе сервисов. Не было возможности получить доступ к аккаунтам, были проблемы со входом на сайты социальных сетей.

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