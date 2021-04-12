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Космонавт Борисенко: Присутствие женщин на борту благотворно влияет на экипаж

Гость шоу "Дайте сказать" до сих пор вспоминает бутербродные вечеринки, которые устраивала на МКС американка Пегги Уитсон.

12 апреля 2021, 15:55

Космонавт Борисенко: Присутствие женщин на борту благотворно влияет на экипаж

Видео © LIFE

Поговорка о сулящих несчастья женщинах на корабле не работает, если корабль — космический. В этом ведущих шоу "Дайте сказать" заверил российский космонавт Андрей Борисенко. По его словам, присутствие женщин на борту влияет на экипаж исключительно благотворно.

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"При отсутствии женщины мужчины позволяют себе некоторые вольности, например не бриться один-два-три дня, а женщина держит своих товарищей в таком тонусе, который не позволяет переходить определённые границы", — рассуждает собеседник Лайфа.

Кроме того, по словам Борисенко, представительницы прекрасного пола стараются создать уют, где бы они ни находились — пусть даже на орбите. С этой точки зрения ему запомнились командировки в компании Пегги Уитсон — американского биохимика, которая стала первой женщиной-командиром Международной космической станции.

"Пегги нам устраивала бутербродные вечеринки. Она сама готовила как-то их, украшала. Мужчине же проще взять хлеб, колбасу положил, и всё — бутерброд готов. У неё — нет, у неё были какие-то украшения на этом бутерброде, в общем, всё было красиво по-женски сделано", рассказывает космонавт.

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Полную версию интервью с космонавтом Борисенко, где он рассказал о полётах на Марс, жизни на МКС и табельном оружии в космосе, смотрите здесь.

Напомним, что 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того дня, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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