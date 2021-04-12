Космонавт Борисенко: Присутствие женщин на борту благотворно влияет на экипаж Видео © LIFE

Поговорка о сулящих несчастья женщинах на корабле не работает, если корабль — космический. В этом ведущих шоу "Дайте сказать" заверил российский космонавт Андрей Борисенко. По его словам, присутствие женщин на борту влияет на экипаж исключительно благотворно.

"При отсутствии женщины мужчины позволяют себе некоторые вольности, например не бриться один-два-три дня, а женщина держит своих товарищей в таком тонусе, который не позволяет переходить определённые границы", — рассуждает собеседник Лайфа.

Кроме того, по словам Борисенко, представительницы прекрасного пола стараются создать уют, где бы они ни находились — пусть даже на орбите. С этой точки зрения ему запомнились командировки в компании Пегги Уитсон — американского биохимика, которая стала первой женщиной-командиром Международной космической станции.

"Пегги нам устраивала бутербродные вечеринки. Она сама готовила как-то их, украшала. Мужчине же проще взять хлеб, колбасу положил, и всё — бутерброд готов. У неё — нет, у неё были какие-то украшения на этом бутерброде, в общем, всё было красиво по-женски сделано", — рассказывает космонавт.

Полную версию интервью с космонавтом Борисенко, где он рассказал о полётах на Марс, жизни на МКС и табельном оружии в космосе, смотрите здесь.

Напомним, что 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того дня, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

Авторы