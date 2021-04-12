В Петербурге огонь с Невской мануфактуры перекинулся на соседнее здание — видео

В Петербурге загорелось здание рядом с Невской мануфактурой. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге огонь перекинулся с горящей Невской мануфактуры на соседний хостел. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что очевидцы пытались своими силами не допустить распространения пожара, но сделать этого не удалось. Загорелась крыша здания.

"Из-за сильного ветра огонь распространился на рядом стоящее здание хостела по адресу Тельмана, 8. Горит кровля на площади 50 кв. метров, из здания эвакуировано 50 человек", — приводит ТАСС сообщение ГУ МЧС по региону.

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