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Путин утвердил Основы госполитики России в области международной информационной безопасности

Новый документ призван сформировать и донести видение России по этому вопросу до партнёров из других стран.

12 апреля 2021, 17:38
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Дружинин</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики России в области международной информационной безопасности. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Его целью является помощь в формировании глобальных условий для предотвращения/урегулирования межгосударственных конфликтов в глобальном информационном пространстве и формирования международной системы безопасности с учётом интересов России.

Отмечается, что для продвижения и отстаивания своего видения мировой инфобезопасности Россия будет активно взаимодействовать с различными международными организациями. Также РФ готова отстаивать свой суверенитет в сфере информации.

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Ранее в Кремле оценили возможность отключения России от международной расчётной системы SWIFT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что санкционные действия оппонентов РФ идут по нарастающей.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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