Путин утвердил Основы госполитики России в области международной информационной безопасности
Новый документ призван сформировать и донести видение России по этому вопросу до партнёров из других стран.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики России в области международной информационной безопасности. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Его целью является помощь в формировании глобальных условий для предотвращения/урегулирования межгосударственных конфликтов в глобальном информационном пространстве и формирования международной системы безопасности с учётом интересов России.
Отмечается, что для продвижения и отстаивания своего видения мировой инфобезопасности Россия будет активно взаимодействовать с различными международными организациями. Также РФ готова отстаивать свой суверенитет в сфере информации.
Ранее в Кремле оценили возможность отключения России от международной расчётной системы SWIFT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что санкционные действия оппонентов РФ идут по нарастающей.
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