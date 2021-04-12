Путин утвердил Основы госполитики России в области международной информационной безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики России в области международной информационной безопасности. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Его целью является помощь в формировании глобальных условий для предотвращения/урегулирования межгосударственных конфликтов в глобальном информационном пространстве и формирования международной системы безопасности с учётом интересов России.

Отмечается, что для продвижения и отстаивания своего видения мировой инфобезопасности Россия будет активно взаимодействовать с различными международными организациями. Также РФ готова отстаивать свой суверенитет в сфере информации.

Ранее в Кремле оценили возможность отключения России от международной расчётной системы SWIFT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что санкционные действия оппонентов РФ идут по нарастающей.

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