"Стальной покоритель космоса с ранимой душой": Внуки Сергея Королёва рассказали о легендарном дедушке

Родственники Сергея Королёва рассказали о том, что для них значит День космонавтики. Видео © LIFE

В День космонавтики в Москве прошла масса мероприятий, в том числе торжественное событие на ВДНХ в честь 60-летия первого полёта в космос Героя СССР Юрия Гагарина. Там Лайфу удалось пообщаться с внуком и правнуком легендарного советского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королёва и расспросить их как о великом предке, так и о значении Дня космонавтики для их семьи.

"Для нашей семьи это совершенно особенная дата в году наряду с Днём Победы, с Новым годом. Естественно, День космонавтики для нас реально праздник номер один. Мы очень гордимся, что мы все носим фамилию Королёвы и что мой дедушка и прадедушка моего сына был у истоков вот этого грандиозного достижения советского народа. Достижения и технического, и культурного, и, в общем, общечеловеческого", — рассказал Лайфу внук легендарного конструктора Андрей Королёв.

Он также поделился, как общался его легендарный дед с подчинёнными и с семьёй. Андрей Королёв отметил, что в Сергее Павловиче уживались два разных человека — жёсткий руководитель и нежный глава семейства.

"Сергей Королёв был очень нежным и любящим, хотя так не кажется. Он был очень требовательным на работе, жёстким, но никогда не жестоким, относился ко всем очень уважительно. И для семьи он был очень любящим и нежным человеком, во что трудно поверить. Если почитать его письма, то поражаешься, насколько поэтической и поэтичной была эта душа. Внутри него (такого стального, железобетонного покорителя космоса) жил очень нежный, ранимый человек", — рассказал собеседник Лайфа.

Сергей Королёв был одним из основных создателей советской ракетно-космической техники в СССР. Он работал над созданием первого искусственного спутника и запуском космических аппаратов на Луну. Однако главным его проектом стало создание пилотируемого космического аппарата "Восток-1", на котором Юрий Гагарин впервые полетел в космос.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в космической отрасли всегда будут работать достойные продолжатели дела Юрия Гагарина и Сергея Королёва.

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