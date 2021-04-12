К пожару готова: на Невской мануфактуре миллиардера Устаева находили нарушения, но она продолжала работать

Сегодня в Санкт-Петербурге 350 пожарных и 60 единиц техники весь день боролись с крупнейшим пожаром последнего времени — горело историческое здание Невской мануфактуры. Пожару присвоили пятую степень. По предварительным данным, погибли два человека, в том числе и один пожарный. Следственный комитет возбудил уголовное дело и назначил экспертизы. Объект принадлежит одному из первых российских банкиров — Алексею Устаеву. Руководство мануфактуры зарабатывало на аренде помещений, но особо не заботилось о пожарной безопасности. Не исключено, что фигурантами уголовного дела станут и государственные проверяющие: по данным Лайфа, инспекторы Госпожарнадзора регулярно находили серьёзные нарушения на объекте, но не добивались их устранения и не закрывали мануфактуру.

Сообщение о пожаре в здании АО "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной, 50 поступило на городской пульт МЧС примерно в 12:35. Это историческое здание возвели в середине XIX века. Оно является объектом культурного наследия, находится под охраной государства. В последние годы его площади сдавались в аренду.

Видео © LIFE

Когда пожарные примчались на мануфактуру, сильный ветер уже разогнал пламя. Сначала ранг пожара повысили до третьего уровня, а ещё через 20 минут — до пятого. Пожарные установили специальное оборудование для забора воды из Невы. Из здания эвакуировали 40 человек. Когда огонь охватил четыре этажа и площадь в 10 тысяч квадратных метров, обрушились перекрытия кровли. В здании погиб один пожарный, ещё несколько его сослуживцев получили сильные ожоги.

Видео © МЧС РФ

В тушении пожара принимали участие 350 человек, 60 единиц техники, а также специальный вертолёт Ка-32 МЧС России. Вечером министр обороны России Сергей Шойгу направил на место пожара военных. Вскоре над горящей мануфактурой был замечен вертолёт Минобороны Ми-8, который сбрасывал из корзины по пять тонн воды.

Кто виновен в пожаре

Пока не известно, в каком именно помещении начался пожар. Некоторые арендаторы утверждают, что впервые заметили огонь на третьем этаже. Когда пожарные полностью справятся с очагами возгорания, на месте начнут работать эксперты МЧС и следователи. Они должны установить эпицентр возгорания и точную причину. Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга уже организовала проверку по факту происшествия. Расследование обстоятельств пожара взял под свой контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Следователи будут выяснять, в каком состоянии находилось здание, как были организованы противопожарные меры, кто их контролировал.

У следователей уже есть вопросы к инспекторам Госпожарнадзора, которые регулярно находили на территории мануфактуры нарушения, однако не добивались их устранения и не закрывали опасный объект.

Например, во время последней проверки МЧС в феврале 2021 года инспекторы выяснили, что в здании не проводятся регламентные работы по техобслуживанию и планово-предупредительному ремонту установок автоматического пожаротушения. На оборудование не были предоставлены акты проверки работоспособности. Помещения не были оснащены системами автоматического пожаротушения и дымоудаления, пожарной сигнализацией. Также в здании Невской мануфактуры отсутствовала система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Против руководства АО "Невская мануфактура" составили протоколы об административном правонарушении, был указан срок исправления нарушений — до 1 октября 2021 года.

© СПАРК

В феврале 2020 года прошла аналогичная внеплановая проверка, во время которой нашли нарушения. Их нужно было устранить до октября 2020-го. Согласно базе СПАРК, подобные ревизии проходили на территории мануфактуры с 2015 года. И каждый раз там находили нарушения. Однако объект никто не закрывал, в нём продолжали работать офисы и производственные площадки, в том числе и с огнеопасными материалами.

Первый российский банкир

Фабрика "Невская мануфактура" была основана в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. В 1918 году она была национализирована. В 1921-м Советы переименовали здание в государственную фабрику шерстяных изделий "Красный ткач" треста "Петротекстиль". С 1992 года зданию вернули старое название, после чего большую часть площадей фабрики сдали в аренду.

По данным СПАРК, акционерным обществом "Невская мануфактура" владеет Алексей Якубович Устаев. Ещё в 1988 году он основал один из первых частных банков — "Викинг". Сегодня он специализируется на кредитовании и обслуживании промышленных предприятий и гостиниц. Устаеву принадлежит 25% акций банка, ещё 45% — у его дочери Аиды.

Алексей Устаев является президентом Ассоциации федераций шахмат СЗФО. Фото © Vikingbank.ru

Помимо банка Устаев и его семья владеют отелями "Санкт–Петербург", "Ольгино" (через УК "Сититель"), гостиницей "Октябрьская" и контролируют долю в 25% Большого Гостиного двора. По данным издания "Деловой Петербург", который регулярно включает Устаева в свой рейтинг миллиардеров, за последние пять лет его состояние сократилось более чем в полтора раза — с девяти с половиной до шести с половиной млрд рублей.

В декабре 2020 года АО "Невская мануфактура" через суд добилось банкротства АО "Выборгский комбинат хлебопродуктов" (ВКХП), которым также владел Устаев. ВКХП, судя по данным финансовой отчётности, с 2017-го ежегодно приносил убытки, в 2020 году ушёл в минус на 11 млн рублей. Комбинат зарабатывал на торговле хлебом и зерном, а также получал более одного миллиона рублей за то, что обеспечивал электричеством выставочный центр "Эрмитаж" в Выборге.

О том, что комбинат находился под контролем Устаева, говорит и то, что в состав совета директоров ВКХП входят менеджеры из других компаний миллиардера. Например, Наталья Зубкова, которая также управляет фирмой "Яхтенная 7". Эта организация, в свою очередь, владеет 16% акций банка Устаева "Викинг".

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