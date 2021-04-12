Беглов прибыл на место смертоносного пожара в Невской мануфактуре
Градоначальник выразил слова поддержки семьям пострадавших при тушении здания пожарных.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото © Сергей Ермохин / ТАСС
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл на место пожара в здании Невской мануфактуры, в результате которого погиб один человек и пострадали трое сотрудников МЧС. Глава города проследовал внутрь двора производственной площадки на Октябрьской набережной, 50.
Беглов выразил слова поддержки семьям пострадавших при тушении мануфактуры пожарных. Он заявил, что сгоревшее здание нужно будет восстановить.
Напомним, пожар охватил Невскую мануфактуру днём 12 апреля. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В МЧС рассказали, при каких обстоятельствах погиб сотрудник. Около четырёх часов дня площадь возгорания достигла десяти тысяч квадратов. Лайф публиковал видео с коптера.
Лента новостей
Под Тверью футбольные фанаты вытолкали застрявшую на пути к вертолёту скорую — видео
сегодня в 19:02
В Кремле опровергли связь между приостановкой авиасообщения в Турцию и визитом Зеленского в Анкару
сегодня в 18:46
Нужно больше денег и оружия: Зеленский попросил Байдена помочь Украине вступить в НАТО
сегодня в 18:38
Выбор редакции
Спасатель объяснил, где запрещено разжигать мангалы
Тело погибшего найдено на месте пожара в Невской мануфактуре в Петербурге
Одна из версий – похищение: в Москве пропал бывший пресс-секретарь Лукашенко Александр Федута
"США к этому не готовы": Экс-полковник американской армии предостерёг Байдена от войны с Россией
"Ты мама взрослого сына!" Подписчики раскритиковали Королёву за слишком пышные формы
Комментариев: 0