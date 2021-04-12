Беглов прибыл на место смертоносного пожара в Невской мануфактуре

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл на место пожара в здании Невской мануфактуры, в результате которого погиб один человек и пострадали трое сотрудников МЧС. Глава города проследовал внутрь двора производственной площадки на Октябрьской набережной, 50.