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Беглов прибыл на место смертоносного пожара в Невской мануфактуре

Градоначальник выразил слова поддержки семьям пострадавших при тушении здания пожарных.

12 апреля 2021, 19:11
<p>Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото © Сергей Ермохин / ТАСС</p>

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото © Сергей Ермохин / ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл на место пожара в здании Невской мануфактуры, в результате которого погиб один человек и пострадали трое сотрудников МЧС. Глава города проследовал внутрь двора производственной площадки на Октябрьской набережной, 50.

Беглов выразил слова поддержки семьям пострадавших при тушении мануфактуры пожарных. Он заявил, что сгоревшее здание нужно будет восстановить.

Тело погибшего найдено на месте пожара в Невской мануфактуре в Петербурге

Тело погибшего найдено на месте пожара в Невской мануфактуре в Петербурге

Напомним, пожар охватил Невскую мануфактуру днём 12 апреля. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В МЧС рассказали, при каких обстоятельствах погиб сотрудник. Около четырёх часов дня площадь возгорания достигла десяти тысяч квадратов. Лайф публиковал видео с коптера.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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