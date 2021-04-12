ЦСКА обыграл "Ротор" и вплотную приблизился к "Спартаку"
Московские армейцы дома обыграли волгоградцев со счётом 2:0 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.
Фото © Пресс-служба ЦСКА
Победу ЦСКА в этом матче принесли голы Чидеры Эджуке и Саломона Рондона. Для нового главного тренера армейцев Ивицы Олича это уже третий выигрыш подряд.
Таким образом, армейцы догнали "Локомотив" (46 очков). При этом от "Спартака", располагающегося на второй строчке в турнирной таблице, отставание всего в одно очко.
РПЛ. 25-й тур
ЦСКА – "Ротор" — 2:0
Голы: Эджуке 45+1' (1:0), Рондон 70' (2:0)
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