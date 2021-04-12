ЦСКА обыграл "Ротор" и вплотную приблизился к "Спартаку"

Победу ЦСКА в этом матче принесли голы Чидеры Эджуке и Саломона Рондона. Для нового главного тренера армейцев Ивицы Олича это уже третий выигрыш подряд.

Таким образом, армейцы догнали "Локомотив" (46 очков). При этом от "Спартака", располагающегося на второй строчке в турнирной таблице, отставание всего в одно очко.