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ЦСКА в третий раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина

В полуфинальной серии красно-синие в шести матчах переиграли петербургских армейцев.

12 апреля 2021, 19:02
<p>Фото © КХЛ</p>

Фото © КХЛ

Столичный ЦСКА стал первым финалистом Кубка Гагарина сезона 2020/21. В шестом матче полуфинала московские армейцы на выезде победили петербургский СКА (2:0) и выиграли серию с общим счётом 4-2.

Обе шайбы гости забросили во втором периоде. На 14-й минуте Максим Шалунов после неудачной игры за своими воротами голкипера петербуржцев Магнуса Хеллберга вывел москвичей вперёд.

А за минуту до второго перерыва свой первый гол в плей-офф оформил молодой нападающий гостей Максим Соркин.

Хоккеисты СКА в третьем периоде пытались активнее действовать в атаке, нагружая бросками голкипера ЦСКА Ларса Юханссона, однако кипер гостей ошибок не допустил и засушил уже шестой матч в текущем плей-офф.

Таким образом, ЦСКА одержал четвёртую победу над СКА (3:0; 2:0; 5:2; 1:3; 2:3; 2:0), выиграл серию и в третий раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина, где встретится с победителем пары "Ак Барс" — "Авангард" (счёт в серии — 2-3 в пользу "ястребов").

КХЛ. Кубок Гагарина. Полуфинал

СКА — ЦСКА — 0:2 (0:0; 0:2; 0:0), в серии — 2-4

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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