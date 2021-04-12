Под Тверью футбольные фанаты вытолкали застрявшую на пути к вертолёту скорую — видео
Но потом автомобиль застрял второй раз и более серьёзно. Пришлось вызывать сотрудников МЧС.
Под Тверью футбольные фанаты вытолкали застрявшую на пути к вертолёту скорую. Видео © LIFE
В городе Вышний Волочёк Тверской области местные футбольные болельщики вытолкали застрявшую в грязи машину скорой помощи и помогли доставить пациента до вертолёта, приземлившегося позади стадиона. Очевидец событий Сергей рассказал Лайфу, как всё было.
Площадка позади арены "Авангард" превратилась в месиво, из-за чего к ней не могла подъехать карета скорой помощи, направлявшаяся за оборудованием. На счастье медиков в это время проходил матч между футбольными командами из Вышнего Волочка и Удомли. Врачи обратились за помощью к фанатам.
"Болельщики, приехавшие из Удомли, с радостью согласились помочь. Общими усилиями удалось доставить авто к вертолёту, перегрузили оборудование, но на обратном пути скорая опять увязла, и увязла серьёзно", — рассказал очевидец.
Пришлось вызывать на помощь сотрудников МЧС с дополнительной техникой. Но всё обошлось, и пациента успешно транспортировали на вертолёте до больницы в Твери.
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