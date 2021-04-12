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В Кремле опровергли связь между приостановкой авиасообщения в Турцию и визитом Зеленского в Анкару

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, решение принималось, исходя из эпидемиологической обстановки.

12 апреля 2021, 18:46
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Решение о приостановке авиасообщения в Турцию не связано с недавним визитом президента Украины Владимира Зеленского в Анкару. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА "Новости".

"Нет. Это связано с тревожной эпидемиологической ситуацией", — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

За последние сутки в Турции выявили 52 767 новых случаев коронавируса.

Напомним, что ранее в понедельник было объявлено об ограничении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 15 апреля до 1 июня. В силе останутся только два регулярных рейса в неделю на взаимной основе. Аналогичные меры были введены в отношении Танзании.

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По итогам переговоров с Зеленским в Анкаре турецкий лидер Реджеп Эрдоган поддержал стремление Украины попасть в НАТО. Также он заявил о принципиальном решении Турции не признавать "аннексию Крыма" и пообещал оказывать всяческую помощь Киеву. На полуострове ответили на это фразой "бойтесь данайцев, дары приносящих". А в Госдуме посоветовали Эрдогану поумерить пыл и не заглядываться на территории России.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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