В Кремле опровергли связь между приостановкой авиасообщения в Турцию и визитом Зеленского в Анкару

Решение о приостановке авиасообщения в Турцию не связано с недавним визитом президента Украины Владимира Зеленского в Анкару. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА "Новости".

"Нет. Это связано с тревожной эпидемиологической ситуацией", — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Напомним, что ранее в понедельник было объявлено об ограничении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 15 апреля до 1 июня. В силе останутся только два регулярных рейса в неделю на взаимной основе. Аналогичные меры были введены в отношении Танзании.