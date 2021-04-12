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Одна из версий — похищение: в Москве пропал бывший пресс-секретарь Лукашенко Александр Федута

Белорусскому политологу 56 лет, у него есть проблемы со здоровьем, поэтому не исключено, что он попал в больницу, не имея при себе документов.

12 апреля 2021, 19:26
<p>Фото © <a href="http://www.camarade.biz/node/13850" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Товарищ.online</a></p>

Фото © Товарищ.online

В Москве пропал без вести первый пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Александр Федута. Заявление в Пресненский отдел МВД поступило в ночь на понедельник, сообщает МК.

В правоохранительные органы обратилась некая россиянка, которая не является родственницей политолога. Жена пропавшего Марина Шибко планирует приехать в Москву 12 апреля на поиски.

"Да, это правда. Мой муж пропал. Его телефон выключен уже больше суток", — подтвердила изданию женщина.

Александру Федуте 56 лет, у него есть проблемы со здоровьем. По словам знакомых мужчины, у него больное сердце, но в больницах его пока не нашли. Не исключено, что с ним что-то произошло в тот момент, когда у гражданина Белоруссии не было при себе паспорта, тогда это сильно осложняет поиски.

По словам источника издания, политолог собирался в Россию ещё в начале февраля, а в Москве оказался в конце марта. Он приехал проконсультировать кого-то, но кого именно — не уточняется. По данным издания, одна из версий исчезновения политолога — это похищение.

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Федута в 1994-м вошёл в предвыборный штаб Александра Лукашенко и стал его первым пресс-секретарем. В 1995 году политолог разошёлся во взглядах с белорусским лидером и ушёл в оппозицию. Перед президентскими выборами в 2010 году он работал в предвыборном штабе кандидата Владимира Некляева. 20 декабря того же года Федута был задержан и попал в тюрьму, откуда вышел 8 апреля под подписку о невыезде. Он был признан Международной амнистией узником совести.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве найден мёртвым пропавший ещё в середине марта заслуженный учитель России, автор школьных учебников по алгебре 82-летний Юрий Дудницын.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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