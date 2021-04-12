Спасатель объяснил, где запрещено разжигать мангалы

Разжигание мангалов и открытых огней в неположенных местах может стать причиной серьёзных пожаров. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал спасатель, инструктор-методист Максим Штыб.

"Мангалы на балконе — очень частая причина вызова пожарных. В том числе даже если всё благополучно, вы срываете оперативную бригаду. А реальный пожар — машин может не хватить", — отметил Штыб.

Также мангалы в лесах, на торфяниках и в других неположенных местах могут спровоцировать лесной пожар. Это чревато административной ответственностью.

Ранее Лайф рассказывал, как житель Дербента пожарил шашлык на Вечном огне и теперь пойдёт под суд.

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