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Спасатель объяснил, где запрещено разжигать мангалы

Даже если всё прошло благополучно, есть негативные моменты: оперативная бригада срывается на вызов, а на реальный пожар машин может не хватить.

12 апреля 2021, 19:28
<p>Фото © ТАСС / Григорьев Максим</p>

Фото © ТАСС / Григорьев Максим

Разжигание мангалов и открытых огней в неположенных местах может стать причиной серьёзных пожаров. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал спасатель, инструктор-методист Максим Штыб.

"Мангалы на балконе — очень частая причина вызова пожарных. В том числе даже если всё благополучно, вы срываете оперативную бригаду. А реальный пожар — машин может не хватить", — отметил Штыб.

Также мангалы в лесах, на торфяниках и в других неположенных местах могут спровоцировать лесной пожар. Это чревато административной ответственностью.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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