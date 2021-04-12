Спасатель объяснил, где запрещено разжигать мангалы
Даже если всё прошло благополучно, есть негативные моменты: оперативная бригада срывается на вызов, а на реальный пожар машин может не хватить.
Фото © ТАСС / Григорьев Максим
Разжигание мангалов и открытых огней в неположенных местах может стать причиной серьёзных пожаров. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал спасатель, инструктор-методист Максим Штыб.
"Мангалы на балконе — очень частая причина вызова пожарных. В том числе даже если всё благополучно, вы срываете оперативную бригаду. А реальный пожар — машин может не хватить", — отметил Штыб.
Также мангалы в лесах, на торфяниках и в других неположенных местах могут спровоцировать лесной пожар. Это чревато административной ответственностью.
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