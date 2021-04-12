"Не ерунда": Командир российских космонавтов Кононенко признался, что верит в инопланетян

Не исключено, что на планетах существуют другие формы жизни. Такими мыслями поделился в интервью Владимиру Познеру командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко.

"Не считаю разговоры об НЛО ерундой, но сам я не видел и ко мне с той стороны люка никто не стучался", — сказал Кононенко в эфире программы "Познер".

По его словам, человечество не так много знает о собственной галактике, поэтому нельзя исключать существование инопланетян. Вдобавок учёным удалось открыть много планет, которые похожи на Землю.

Напомним, ранее в США выпустили ряд рекомендаций для пилотов военной и гражданской авиации на случай встречи с НЛО.

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