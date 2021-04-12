Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Не ерунда": Командир российских космонавтов Кононенко признался, что верит в инопланетян

По его словам, человечество не так много знает о собственной галактике, поэтому нельзя исключать существования иных форм жизни.

12 апреля 2021, 19:45

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Не исключено, что на планетах существуют другие формы жизни. Такими мыслями поделился в интервью Владимиру Познеру командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко.

"Не считаю разговоры об НЛО ерундой, но сам я не видел и ко мне с той стороны люка никто не стучался", — сказал Кононенко в эфире программы "Познер".

По его словам, человечество не так много знает о собственной галактике, поэтому нельзя исключать существование инопланетян. Вдобавок учёным удалось открыть много планет, которые похожи на Землю.

"100% инопланетяне": Футболист Гарет Бейл заявил, что видел НЛО

"100% инопланетяне": Футболист Гарет Бейл заявил, что видел НЛО

Напомним, ранее в США выпустили ряд рекомендаций для пилотов военной и гражданской авиации на случай встречи с НЛО.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин наградил космонавта Кононенко орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

23 августа, 19:29

"100% инопланетяне": Футболист Гарет Бейл заявил, что видел НЛО

8 апреля, 12:49

Астроном рассказал о впечатляющем космическом явлении, которое смогут увидеть жители Петербурга

сегодня в 19:53

Аршавин назвал своей мечтой назначение на пост спортивного директора "Зенита"

сегодня в 21:00

Рогозин выругался после поздравления Госдепа с Днём космонавтики, в котором снова "забыли" упомянуть Гагарина

сегодня в 20:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1