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Автор песни "Владимир Путин — молодец" решил оставить "без штанов" десять блогеров

Ранее он уже засудил Моргенштерна, а сейчас взялся за Егора Крида. Следующей жертвой может стать Даня Милохин.

12 апреля 2021, 19:40
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id137073962?z=photo137073962_457243619/album137073962_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олег Лихачёв</a>, © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNCFqD4H2Gz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">danya_milokhin</a></p>

Фото © VK / Олег Лихачёв, © Instagram / danya_milokhin

Судебные тяжбы с Егором Кридом — это лишь начало священной войны за авторское право. Об этом Лайфу рассказал автор песни "Владимир Путин — молодец" Олег Лихачёв.

Напомним, ранее мужчина засудил за нарушение авторских прав рэпера Моргенштерна и объявил следующей целью Егора Крида.

Засудивший Моргенштерна автор песни "Путин — молодец" теперь решил взяться за Егора Крида

Засудивший Моргенштерна автор песни "Путин — молодец" теперь решил взяться за Егора Крида

"Суд с Егором Кридом носит определяющий характер, потому что список ответчиков может увеличиться до 10 человек из числа участников "Тиктока" с Моргенштерном. И дальше можно продолжить победоносное шествие справедливости, в их числе и Даня Милохин. У них раскрученные каналы, они зарабатывают хорошие деньги", — поделился мыслями Лихачёв.

Собеседник Лайфа рассказал об успешном общении с юристами Криса в Кунцевском суде Москвы в рамках "ознакомительного дня". По его словам, певец "считает деньги". А судья приняла доводы истца и назначила суд на 26 мая. Но в случае новых доказательств и пояснений будут организованы дополнительные заседания.

При этом Лихачёв не исключает возможности записать совместный трек с Кридом вместо каких-либо денежных взысканий с артиста. Пока такого предложения не поступало, но эта возможность будет прорабатываться юристами.

Что касается выигранного иска у Моргенштерна, то решение суда вступает в силу с начала мая.

Ранее депутат Госдумы пригрозил Дане Милохину прокуратурой за езду без прав. По мнению Александра Старовойтова, блогерам – нарушителям ПДД не должно всё сходить с рук.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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