Автор песни "Владимир Путин — молодец" решил оставить "без штанов" десять блогеров
Ранее он уже засудил Моргенштерна, а сейчас взялся за Егора Крида. Следующей жертвой может стать Даня Милохин.
Фото © VK / Олег Лихачёв, © Instagram / danya_milokhin
Судебные тяжбы с Егором Кридом — это лишь начало священной войны за авторское право. Об этом Лайфу рассказал автор песни "Владимир Путин — молодец" Олег Лихачёв.
Напомним, ранее мужчина засудил за нарушение авторских прав рэпера Моргенштерна и объявил следующей целью Егора Крида.
"Суд с Егором Кридом носит определяющий характер, потому что список ответчиков может увеличиться до 10 человек из числа участников "Тиктока" с Моргенштерном. И дальше можно продолжить победоносное шествие справедливости, в их числе и Даня Милохин. У них раскрученные каналы, они зарабатывают хорошие деньги", — поделился мыслями Лихачёв.
Собеседник Лайфа рассказал об успешном общении с юристами Криса в Кунцевском суде Москвы в рамках "ознакомительного дня". По его словам, певец "считает деньги". А судья приняла доводы истца и назначила суд на 26 мая. Но в случае новых доказательств и пояснений будут организованы дополнительные заседания.
При этом Лихачёв не исключает возможности записать совместный трек с Кридом вместо каких-либо денежных взысканий с артиста. Пока такого предложения не поступало, но эта возможность будет прорабатываться юристами.
Что касается выигранного иска у Моргенштерна, то решение суда вступает в силу с начала мая.
Ранее депутат Госдумы пригрозил Дане Милохину прокуратурой за езду без прав. По мнению Александра Старовойтова, блогерам – нарушителям ПДД не должно всё сходить с рук.
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