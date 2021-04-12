Автор песни "Владимир Путин — молодец" решил оставить "без штанов" десять блогеров

Судебные тяжбы с Егором Кридом — это лишь начало священной войны за авторское право. Об этом Лайфу рассказал автор песни "Владимир Путин — молодец" Олег Лихачёв.

Напомним, ранее мужчина засудил за нарушение авторских прав рэпера Моргенштерна и объявил следующей целью Егора Крида.

"Суд с Егором Кридом носит определяющий характер, потому что список ответчиков может увеличиться до 10 человек из числа участников "Тиктока" с Моргенштерном. И дальше можно продолжить победоносное шествие справедливости, в их числе и Даня Милохин. У них раскрученные каналы, они зарабатывают хорошие деньги", — поделился мыслями Лихачёв.

Собеседник Лайфа рассказал об успешном общении с юристами Криса в Кунцевском суде Москвы в рамках "ознакомительного дня". По его словам, певец "считает деньги". А судья приняла доводы истца и назначила суд на 26 мая. Но в случае новых доказательств и пояснений будут организованы дополнительные заседания.

При этом Лихачёв не исключает возможности записать совместный трек с Кридом вместо каких-либо денежных взысканий с артиста. Пока такого предложения не поступало, но эта возможность будет прорабатываться юристами.

Что касается выигранного иска у Моргенштерна, то решение суда вступает в силу с начала мая.

Ранее депутат Госдумы пригрозил Дане Милохину прокуратурой за езду без прав. По мнению Александра Старовойтова, блогерам – нарушителям ПДД не должно всё сходить с рук.

Авторы