Появилось видео с нагрудной камеры женщины-полицейского, застрелившей афроамериканца при задержании в Миннесоте

Видео гибели афроамериканца в Миннесоте с нагрудной камеры женщины-офицера. Видео © Fox9

Полиция опубликовала видео с нагрудной камеры сотрудницы, выстрелившей в темнокожего Даунта Райта при задержании в Миннесоте. Мэр города и начальник полиции прокомментировали произошедшее на пресс-конференции, трансляцию вёл телеканал CBS.

На кадрах видно, как офицеры приближаются к автомобилю молодого человека и просят его выйти из машины. После этого они пытаются надеть на него наручники, но афроамериканец вырывается и запрыгивает обратно за руль.

После этого прозвучал выстрел, после которого сотрудница полиции говорит: "Чёрт возьми, я только что выстрелила в него". Райт сумел проехать ещё пару кварталов, после чего скончался, врезавшись в другое авто.

Начальник полиции Бруклин-Сентера Тим Гэннон заявил, что офицер намеревалась задействовать электрошокер, но перепутала его с пистолетом. Он назвал произошедшее трагедией. По его словам, виновница происшествия заслуживает надлежащей правовой процедуры перед принятием решения о её увольнении.

Мэр города Майк Эллиотт в ходе пресс-конференции заявил, что поддерживает отстранение сотрудницы от должности. Она отправлена в административный отпуск.

Бюро уголовного задержания Миннесоты расследует смерть Райта. Прокуратура округа Хеннепин направила дело о трагической гибели темнокожего прокурору округа Вашингтон. Он будет принимать дальнейшие решения относительно происшествия после расследования на месте.

Инцидент, произошедший всего в нескольких километрах от места гибели Джорджа Флойда, привёл к столкновениям между протестующими и полицией. Мародёрство и беспорядки также распространились на Миннеаполис. В Бруклин-Сентере был объявлен комендантский час, на улицах дежурит Национальная гвардия Миннесоты.

Напомним, летом 2020 года, после того как жёсткие действия полиции при задержании темнокожего Джорджа Флойда привели к его смерти, в США начались массовые протесты. На их фоне всемирную популярность приобрёл лозунг Black Lives Matter, призывающий прекратить расистский произвол и запретить правоохранителям применять смертельные приёмы против граждан.

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