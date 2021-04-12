Портрет Гагарина появился на самой высокой башне мира в Дубае – видео
Российская сторона поблагодарила арабских партнёров за эту замечательную акцию.
Портрет Юрия Гагарина спроецировали на фасад самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа в Дубае к 60-летней годовщине первого полёта человека в космос. Акция длилась около трёх минут.
"Мы очень рады, что Космическое агентство ОАЭ поддержало инициативу российской стороны по освещению в такой красивой и оригинальной форме 60-летия со дня первого полёта человека в космос", — рассказал ТАСС генконсул России в Дубае Олег Фомин.
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Представитель госкорпорации "Роскосмос" в регионе Персидского залива Анатолий Красников поблагодарил арабских партнёров "за эту замечательную акцию". Красников отметил, что акция — "яркий признак серьёзного настроя на двустороннее и взаимовыгодное сотрудничество".
Напомним, Бурдж-Халифа была открыта в 2010 году, башня достигает высоты 828 м и является самым высоким и самым многоэтажным зданием мира. В небоскрёбе 163 этажа. Портреты людей появляются на фасаде Бурдж-Халифы не так часто.
Ранее Лайф писал о том, что Google записал видеопослание Гагарину в честь Дня космонавтики.
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