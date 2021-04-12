Путин поддержал идею передать в федеральное ведение парк на месте приземления Гагарина
Федеральный статус позволит сделать работу парка более масштабной.
Фото © ТАСС / АР
Президент России Владимир Путин поддержал идею передать Парк покорителей космоса, созданный на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области, в федеральное ведение. С такой инициативой к главе государства обратился губернатор региона Валерий Радаев.
"Хорошо, сделаем", — ответил российский президент на просьбу.
Радаев уточнил, что федеральный статус парка позволил бы сделать его работу, в том числе научно-воспитательную составляющую, более масштабной.
Парк покорителей космоса, который открылся для посетителей в выходные, расположен на месте приземления Гагарина. В 1965 году здесь был установлен обелиск, представляющий взлетающую ракету, высотой чуть менее 30 м. У его подножия установлена скульптура первого космонавта. Сейчас на месте приземления высадили деревья, обновили дороги, сделали освещение, а также проложили велодорожку. Ранее сегодня Путин возложил цветы к монументу на месте приземления Гагарина в Энгельсе.
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