Путин поддержал идею передать в федеральное ведение парк на месте приземления Гагарина

Парк покорителей космоса, который открылся для посетителей в выходные, расположен на месте приземления Гагарина. В 1965 году здесь был установлен обелиск, представляющий взлетающую ракету, высотой чуть менее 30 м. У его подножия установлена скульптура первого космонавта. Сейчас на месте приземления высадили деревья, обновили дороги, сделали освещение, а также проложили велодорожку. Ранее сегодня Путин возложил цветы к монументу на месте приземления Гагарина в Энгельсе.