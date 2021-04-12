Рогозин выругался после поздравления Госдепа с Днём космонавтики, в котором снова "забыли" упомянуть Гагарина
В апреле прошлого года американское ведомство также поздравляло мир с первым полётом на орбиту, не вспомнив имени советского героя.
Фото © ТАСС/ Михаил Терещенко
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин возмутился поздравлением Госдепартамента США с Днём космонавтики, который вновь "забыл" упомянуть первого человека в космосе Юрия Гагарина.
Ведомство опубликовало запись о том, что 12 апреля отмечается Международный день полёта человека в космос. Пост в "Фейсбуке" гласит, что в этот день празднуется 60-летие пребывания человека в космосе, а также "технический прогресс и международное сотрудничество, которым способствует освоение космического пространства". Его сопровождает фото астронавта с американским флагом на скафандре.
"Засранцы. Сверхдержавы себя так не ведут", — написал Рогозин в "Твиттере", сопроводив ответ ссылкой на публикацию.
США не первый раз "забывают" упомянуть Юрия Гагарина в День космонавтики. В прошлом году глава "Роскосмоса" также указал Госдепартаменту на его оплошность и подчеркнул, что "попытки затереть русский след в мировой истории лишат памяти не нас, а тех заокеанских пакостников, кто это делает". В апреле 2020-го на сообщения внешнеполитического ведомства отреагировал и МИД РФ. Дипломаты отметили, что их американские коллеги используют "подлый приём эпохи постправды" и занимаются распространением дезинформации.
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