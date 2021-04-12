"Взялась за старое": За что украинская чемпионка травит Тутберидзе, Загитову и Тарасову
Олимпийская чемпионка 1994 года Оксана Баюл снова обрушилась на российское фигурное катание. Украинская спортсменка не пощадила ни Этери Тутберидзе, ни Алину Загитову, ни Татьяну Тарасову, ни Алексея Ягудина. Рассказываем, что именно так взбесило забытую легенду фигурного катания.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Лайф уже рассказывал историю Оксаны Баюл: на Олимпийских играх в Лиллехаммере в 1994 году она завоевала золото, будучи на тот момент совсем юной 16-летней спортсменкой. Сразу после главной победы в жизни она решила завершить карьеру и поймала волну хайпа, отправившись выступать в шоу. В жизни Баюл было многое: и трагическая смерть матери от рака, и принудительное лечение от алкоголизма после пьяного ДТП.
Выиграла Олимпиаду в 16, а потом пристрастилась к алкоголю. Фигуристка из Украины срывается на российских чемпионках
Сейчас бывшая фигуристка живёт в США, пишет автобиографию, занимается дизайном одежды и наслаждается семейным бытом. Но успехи юных российских фигуристок не дают Баюл покоя. Сначала она негодовала из-за четверных прыжков Камилы Валиевой, настаивая на том, что такая практика ничем хорошим не закончится. Сейчас — новая серия.
Шоу Тутберидзе "Чемпионы на льду" — плагиат
Во всяком случае, именно так считает Оксана Баюл. В своём инстаграме она разразилась гневным постом, в котором назвала гастрольный тур Этери Тутберидзе и её учеников всего лишь подобием легендарного шоу, которое почти 40 лет проходило в Америке.
Эти дети понятия не имеют, что такое настоящие "Чемпионы на льду" и кто создал этот бренд. Том Коллинз, твой тур был разнообразным, а участниками были самые разные фигуристы со всего мира
Баюл говорит о туре Champions on Ice, который после чемпионата мира 1969 года организовал бывший американский фигурист Том Коллинз. Это шоу представляло из себя гастрольный тур лучших фигуристов мира — победителей и призёров ЧМ, а также тех, чьи программы больше всего запомнились публике. Шоу прожило до 2007 года, пока не слилось с другим проектом — Stars on ice. За это время в нём выступали буквально все — от Мишель Кван до Евгения Плющенко. И Оксана Баюл, главная сенсация 1994 года, — в том числе.
Татьяна Тарасова в своей книге "Красавица и чудовище" называет Тома Коллинза Колумбом, потому что именно он "открыл Америку" для советских и российских фигуристов. В те времена представить коммерческий проект с участием фигуристов на родине было сложно, а вот на Западе им предоставляли отличные условия для заработка.
— Мы всегда стремились попасть в тур Коллинза, поскольку много лет это было единственное место, где русские могли зарабатывать. Точнее — советские тренеры и спортсмены. После чемпионата мира автоматически первые три места в каждом виде и те, кто не попал в призёры, но чьи программы или показательные номера вызывали восторг у зрителей, приглашались в его тур; существовали и специальные приглашения. Тур — это не только сказка, но и серьёзная работа. Именно у Коллинза мы впервые получили реальное представление, что такое на Западе настоящая работа и что такое настоящий отдых. А потом ещё и колесишь по всей Америке, при этом абсолютно счастлив, ты же мотаешься по ней уже с отличным спортивным результатом, — делится воспоминаниями Тарасова.
Но сейчас ситуация изменилась. Во-первых, индустрия ледовых шоу активно развивается в России: свои проекты есть у Ильи Авербуха, Татьяны Навки, Евгения Плющенко. Теперь тур появился и у Тутберидзе. Его отличие от других в том, что "Чемпионы на льду" — это не сказка, пьеса или постановка, а серия показательных номеров от действующих спортсменов. То есть по духу этот проект действительно близок к тому самому, олдскульному Champions on Ice. Это выглядит как дань уважения, если говорить языком кинематографа, оммаж от одного великого творца другому. А вот поспорить с названием, когда в шоу выступают чемпионка Олимпиады, чемпионки мира, чемпионы Европы, чемпионка мира среди юниоров, вряд ли представляется возможным, ведь иначе чем "Чемпионы на льду", это сложно назвать.
Платье Загитовой — плагиат
Ещё одна претензия Баюл — к платью Алины Загитовой, в котором та выиграла Олимпиаду в Пхёнчхане. Украинская фигуристка считает, что дизайн этого костюма уж больно напоминает её собственный.
Мой костюмчик был состряпан в 1995 году. Плагиат какой-то с костюмчиком получился снова
Трудно сформулировать ответ лучше, чем это сделала дизайнер той самой красной балетной пачки Ольга Рябенко.
— Зачем об этом вообще говорить? Пусть каждый сам смотрит и делает выводы, которые захочет. Это не стоит обсуждений. Не обидно ли мне видеть обвинения в плагиате? А мне-то что, меня это вообще никак не интересует, — цитирует Рябенко sport24.ru.
Тут к Баюл остаётся всего два вопроса:
- Неужели она только сейчас посмотрела Олимпиаду 2018 года?
- Будет ли она обвинять в плагиате настоящих балерин?
— Платье Загитовой нельзя назвать плагиатом по одной простой причине — это классический вариант образа Китри из балета "Дон Кихота". В фигурном катании таких платьев миллион и маленькая тележка, поэтому так голословно обвинять в плагиате смысла нет, — подытожила дизайнер Светлана Гачинская.
Тарасова — меркантильная, Ягудин забылся
Не остались без укола от Баюл и Татьяна Тарасова с Алексеем Ягудиным, которых попросили прокомментировать её высказывания. Тарасова отметила, что та и раньше жёстко высказывалась о коллегах, а сейчас просто "взялась за старое", на что получила претензию в любви к деньгам.
Эти специалисты должны знать, как в 90-х им в Америке Том Коллинз помогал. Я о Тарасовой. У неё вся труппа распалась, из её театра, а потом она работала со всеми, кто мог платить: Америкой, Японией, Россией. А теперь корчит из себя: "Люблю Россию". Деньги она любит, а не Россию…
Очередное напоминание о шоу Тома Коллинза звучит странно. Ведь та же Тарасова никогда не отрицала его вклада в фигурное катание и даже посвятила ему отдельную хвалебную главу в своей книге. А при упоминании денежного вопроса появилась уже другая бывшая фигуристка — Оксана Грищук. Она считает, что Тарасова буквально её обокрала, а затем разрушила карьеру, лишив партнёра.
Ягудину же досталось за упоминание Америки. Олимпийский чемпион 2002 года заявил, что Баюл, вероятно, просто заскучала в США, чем и вызвана волна её критических комментариев. На это Ягудин получил едкое напоминание о том, что сам готовился к золоту Олимпиады именно в Штатах.
Это действительно так: перед играми в Солт-Лейк-Сити Ягудин полностью поменял всю систему подготовки, чтобы одолеть Плющенко, и ему это удалось. Вот только хочется задать закономерный вопрос в стиле футбольного тренера Валерия Карпина: ну и?
Кажется, Оксану Баюл настигла типичная проблема многих чемпионов прошлого: её забывают, и ей это не нравится. Поскольку сейчас она активно не занимается фигурным катанием, то заявлять о себе остаётся только через комментарии о действующих спортсменах. Вот только вряд ли Тутберидзе, Загитову, Тарасову и Ягудина это всерьёз беспокоит. Впереди у наших фигуристов командный чемпионат мира в Японии, где сборная выглядит безоговорочным фаворитом, что, вероятно, и не даёт покоя там, в Америке. Но, как говорит та же Алина Загитова, собака лает — караван идёт.
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