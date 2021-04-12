"Взялась за старое": За что украинская чемпионка травит Тутберидзе, Загитову и Тарасову

Лайф уже рассказывал историю Оксаны Баюл: на Олимпийских играх в Лиллехаммере в 1994 году она завоевала золото, будучи на тот момент совсем юной 16-летней спортсменкой. Сразу после главной победы в жизни она решила завершить карьеру и поймала волну хайпа, отправившись выступать в шоу. В жизни Баюл было многое: и трагическая смерть матери от рака, и принудительное лечение от алкоголизма после пьяного ДТП.

Сейчас бывшая фигуристка живёт в США, пишет автобиографию, занимается дизайном одежды и наслаждается семейным бытом. Но успехи юных российских фигуристок не дают Баюл покоя. Сначала она негодовала из-за четверных прыжков Камилы Валиевой, настаивая на том, что такая практика ничем хорошим не закончится. Сейчас — новая серия.

Шоу Тутберидзе "Чемпионы на льду" — плагиат

Во всяком случае, именно так считает Оксана Баюл. В своём инстаграме она разразилась гневным постом, в котором назвала гастрольный тур Этери Тутберидзе и её учеников всего лишь подобием легендарного шоу, которое почти 40 лет проходило в Америке.

Эти дети понятия не имеют, что такое настоящие "Чемпионы на льду" и кто создал этот бренд. Том Коллинз, твой тур был разнообразным, а участниками были самые разные фигуристы со всего мира Оксана Баюл Олимпийская чемпионка 1994 года

Баюл говорит о туре Champions on Ice, который после чемпионата мира 1969 года организовал бывший американский фигурист Том Коллинз. Это шоу представляло из себя гастрольный тур лучших фигуристов мира — победителей и призёров ЧМ, а также тех, чьи программы больше всего запомнились публике. Шоу прожило до 2007 года, пока не слилось с другим проектом — Stars on ice. За это время в нём выступали буквально все — от Мишель Кван до Евгения Плющенко. И Оксана Баюл, главная сенсация 1994 года, — в том числе.

Татьяна Тарасова в своей книге "Красавица и чудовище" называет Тома Коллинза Колумбом, потому что именно он "открыл Америку" для советских и российских фигуристов. В те времена представить коммерческий проект с участием фигуристов на родине было сложно, а вот на Западе им предоставляли отличные условия для заработка.

— Мы всегда стремились попасть в тур Коллинза, поскольку много лет это было единственное место, где русские могли зарабатывать. Точнее — советские тренеры и спортсмены. После чемпионата мира автоматически первые три места в каждом виде и те, кто не попал в призёры, но чьи программы или показательные номера вызывали восторг у зрителей, приглашались в его тур; существовали и специальные приглашения. Тур — это не только сказка, но и серьёзная работа. Именно у Коллинза мы впервые получили реальное представление, что такое на Западе настоящая работа и что такое настоящий отдых. А потом ещё и колесишь по всей Америке, при этом абсолютно счастлив, ты же мотаешься по ней уже с отличным спортивным результатом, — делится воспоминаниями Тарасова.

Но сейчас ситуация изменилась. Во-первых, индустрия ледовых шоу активно развивается в России: свои проекты есть у Ильи Авербуха, Татьяны Навки, Евгения Плющенко. Теперь тур появился и у Тутберидзе. Его отличие от других в том, что "Чемпионы на льду" — это не сказка, пьеса или постановка, а серия показательных номеров от действующих спортсменов. То есть по духу этот проект действительно близок к тому самому, олдскульному Champions on Ice. Это выглядит как дань уважения, если говорить языком кинематографа, оммаж от одного великого творца другому. А вот поспорить с названием, когда в шоу выступают чемпионка Олимпиады, чемпионки мира, чемпионы Европы, чемпионка мира среди юниоров, вряд ли представляется возможным, ведь иначе чем "Чемпионы на льду", это сложно назвать.

Платье Загитовой — плагиат

Ещё одна претензия Баюл — к платью Алины Загитовой, в котором та выиграла Олимпиаду в Пхёнчхане. Украинская фигуристка считает, что дизайн этого костюма уж больно напоминает её собственный.

Мой костюмчик был состряпан в 1995 году. Плагиат какой-то с костюмчиком получился снова Оксана Баюл Олимпийская чемпионка 1994 года

Трудно сформулировать ответ лучше, чем это сделала дизайнер той самой красной балетной пачки Ольга Рябенко.

— Зачем об этом вообще говорить? Пусть каждый сам смотрит и делает выводы, которые захочет. Это не стоит обсуждений. Не обидно ли мне видеть обвинения в плагиате? А мне-то что, меня это вообще никак не интересует, — цитирует Рябенко sport24.ru.

Тут к Баюл остаётся всего два вопроса: Неужели она только сейчас посмотрела Олимпиаду 2018 года? Будет ли она обвинять в плагиате настоящих балерин?

— Платье Загитовой нельзя назвать плагиатом по одной простой причине — это классический вариант образа Китри из балета "Дон Кихота". В фигурном катании таких платьев миллион и маленькая тележка, поэтому так голословно обвинять в плагиате смысла нет, — подытожила дизайнер Светлана Гачинская.

Тарасова — меркантильная, Ягудин забылся

Не остались без укола от Баюл и Татьяна Тарасова с Алексеем Ягудиным, которых попросили прокомментировать её высказывания. Тарасова отметила, что та и раньше жёстко высказывалась о коллегах, а сейчас просто "взялась за старое", на что получила претензию в любви к деньгам.

Эти специалисты должны знать, как в 90-х им в Америке Том Коллинз помогал. Я о Тарасовой. У неё вся труппа распалась, из её театра, а потом она работала со всеми, кто мог платить: Америкой, Японией, Россией. А теперь корчит из себя: "Люблю Россию". Деньги она любит, а не Россию… Оксана Баюл Олимпийская чемпионка 1994 года

Очередное напоминание о шоу Тома Коллинза звучит странно. Ведь та же Тарасова никогда не отрицала его вклада в фигурное катание и даже посвятила ему отдельную хвалебную главу в своей книге. А при упоминании денежного вопроса появилась уже другая бывшая фигуристка — Оксана Грищук. Она считает, что Тарасова буквально её обокрала, а затем разрушила карьеру, лишив партнёра.

Ягудину же досталось за упоминание Америки. Олимпийский чемпион 2002 года заявил, что Баюл, вероятно, просто заскучала в США, чем и вызвана волна её критических комментариев. На это Ягудин получил едкое напоминание о том, что сам готовился к золоту Олимпиады именно в Штатах.

Это действительно так: перед играми в Солт-Лейк-Сити Ягудин полностью поменял всю систему подготовки, чтобы одолеть Плющенко, и ему это удалось. Вот только хочется задать закономерный вопрос в стиле футбольного тренера Валерия Карпина: ну и?

Кажется, Оксану Баюл настигла типичная проблема многих чемпионов прошлого: её забывают, и ей это не нравится. Поскольку сейчас она активно не занимается фигурным катанием, то заявлять о себе остаётся только через комментарии о действующих спортсменах. Вот только вряд ли Тутберидзе, Загитову, Тарасову и Ягудина это всерьёз беспокоит. Впереди у наших фигуристов командный чемпионат мира в Японии, где сборная выглядит безоговорочным фаворитом, что, вероятно, и не даёт покоя там, в Америке. Но, как говорит та же Алина Загитова, собака лает — караван идёт.

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