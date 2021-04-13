Капитан "Реала" Серхио Рамос сдал положительный тест на коронавирус

Капитан мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос заразился коронавирусом. Об этом сообщили в королевском клубе.

"Реал" сообщает, что последний тест нашего игрока Серхио Рамоса на CoViD-19 дал положительный результат", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что теннисист Даниил Медведев сдал положительный тест перед турниром в Монако.

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