Теннисист Медведев заразился коронавирусом

Первая ракетка России Даниил Медведев заразился коронавирусом. Его тест, взятый перед турниром серии "Мастерс" в Монако, показал положительный результат. Ему пришлось сняться с соревнований и уйти на самоизоляцию. Медведев находится под наблюдением врачей.

"Для меня большое разочарование не сыграть в Монте-Карло. Сейчас я сосредоточен на выздоровлении. С нетерпением жду возможности вернуться в тур как можно скорее", — отметил сам теннисист.