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Теннисист Медведев заразился коронавирусом

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

13 апреля 2021, 08:43

Фото © Rhona Wise / EPA / ТАСС

Первая ракетка России Даниил Медведев заразился коронавирусом. Его тест, взятый перед турниром серии "Мастерс" в Монако, показал положительный результат. Ему пришлось сняться с соревнований и уйти на самоизоляцию. Медведев находится под наблюдением врачей.

"Для меня большое разочарование не сыграть в Монте-Карло. Сейчас я сосредоточен на выздоровлении. С нетерпением жду возможности вернуться в тур как можно скорее", — отметил сам теннисист.

Турнир в Монте-Карло стартовал 11 апреля, россиянин должен был начать играть со второго круга.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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