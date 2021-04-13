Теннисист Медведев заразился коронавирусом
Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Фото © Rhona Wise / EPA / ТАСС
Первая ракетка России Даниил Медведев заразился коронавирусом. Его тест, взятый перед турниром серии "Мастерс" в Монако, показал положительный результат. Ему пришлось сняться с соревнований и уйти на самоизоляцию. Медведев находится под наблюдением врачей.
Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Statement pic.twitter.com/S3N5NrdZMq— ATP Media Info (@ATPMediaInfo) April 13, 2021
"Для меня большое разочарование не сыграть в Монте-Карло. Сейчас я сосредоточен на выздоровлении. С нетерпением жду возможности вернуться в тур как можно скорее", — отметил сам теннисист.
Турнир в Монте-Карло стартовал 11 апреля, россиянин должен был начать играть со второго круга.
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