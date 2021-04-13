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Назван самый подорожавший футболист РПЛ

За короткий промежуток времени его стоимость возросла на пять миллионов евро.

13 апреля 2021, 14:33

Фото © ТАСС / Zuma / Олег Бухарев, Wikipedia

Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия стал самым подорожавшим футболистом в Российской премьер-лиге по версии авторитетного портала Transfermarkt. Вместе с ним существенно прибавили в цене молодой хавбек "Динамо" Арсен Захарян и форвард "Спартака" Александр Соболев.

По последним данным, Кварацхелия прибавил в цене пять миллионов евро и теперь оценивается в 15 миллионов. 17-летний Захарян и Соболев стали дороже на три миллиона, а их стоимость отныне равняется 3,5 и 9 миллионам евро соответственно.

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В десятку самых подорожавших также вошли Константин Тюкавин из "Динамо", Джордан Ларссон и Александр Максименко из "Спартака", Максим Мухин из "Локомотива", Денис Макаров, представляющий "Рубин", Али Соу из "Ростова" и Вендел, играющий в "Зените".

Фото © Transfermarkt

Фото © Transfermarkt

А вот обратный список — игроков, цена на которых сильнее всего упала, — возглавил спартаковец Зелимхан Бакаев. С момента последнего подсчёта он подешевел на полтора миллиона и теперь оценивается в шесть миллионов евро. На миллион меньше стали стоить Эмануэль Маммана ("Сочи") и целый десант игроков "Краснодара": Юрий Газинский, Магомед-Шапи Сулейманов, Вандерсон и Тони Вильена. Сюда же попал и форвард ЦСКА Фёдор Чалов.

Фото © Transfermarkt

Фото © Transfermarkt

Добавим, что самым дорогим игроком лиги по версии портала является хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Специалистами он оценивается в 30 миллионов евро.

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Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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