Вратаря "Локомотива" Гильерме дисквалифицировали на два матча

Голкипер московского "Локомотива" Маринато Гильерме решением КДК РФС был дисквалифицирован на два матча РПЛ из-за инцидента во время последней игры против "Спартака".

В воскресном поединке вратарь железнодорожников неоднократно провоцировал поклонников красно-белых. По версии представителей "Локомотива", фанаты "Спартака" скандировали в его адрес оскорбительные кричалки, в том числе на почве расизма. Теперь голкипер пропустит ближайшие игры против "Ростова" и "Тамбова".

Кроме того, ЭСК РФС признала верными все решения главного арбитра матча Кирилла Левникова. Напомним, после игры представители "Спартака" заявили, что будут подавать протест на работу арбитра. Речь шла, в частности, о трёх эпизодах, в которых не были назначены пенальти в ворота "Локомотива".

Добавим, что за оскорбительные выкрики со стороны болельщиков "Спартака" клуб был оштрафован на 500 тысяч рублей и один домашний матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца следующего сезона. Железнодорожники же заплатят штраф за отсутствие обеспечения безопасности на стадионе, в связи с чем между болельщиками произошла драка в самом начале матча.

Напомним, матч "Локомотива" и "Спартака" завершился победой первых со счётом 2:0. Голами отметились Франсуа Камано и Фёдор Смолов. Этот результат позволил команде Марко Николича приблизиться к красно-белым.

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