Эрдоган ужесточил ковидные ограничения на всей территории Турции
Прежде всего они касаются комендантского часа и передвижения между городами.
Фото © ТАСС / ZUMA
Президент Турции Реджеп Эрдоган ввёл ряд новых мер профилактики коронавируса в стране. Об этом он объявил на пресс-конференции.
Прежде всего увеличивается время комендантского часа в стране. В будни он начнёт действовать с 19:00 до 05:00 [до этого — с 21:00]. В указанное время запрещено перемещаться между городами. В выходные комендантский час продолжится в прежнем формате.
До 14 мая запрещено проводить свадьбы и другие мероприятия подобного рода. Работа кафе и ресторанов целиком переходит в режим "на вынос". Если через две недели ситуация не улучшится, то меры могут быть вновь ужесточены.
Общее количество инфицированных ковидом в Турции составляет 3 903 573, 34 182 пациента умерло, 3 372 629 выздоровели.
Напомним, из-за коронавируса с 15 апреля Россия ограничивает авиасообщение с Турцией — традиционно самым популярным направлением у россиян. На данный момент общая стоимость купленных туров на курорты этой страны превышает 30 миллиардов рублей. Кроме того, закроют рейсы и в Танзанию.
Ранее Лайф уже говорил о том, что гораздо сложнее в данной ситуации тем, кто планировал поездку самостоятельно. Ведь им придётся договариваться с авиакомпанией и отелем в автономном режиме. Специально для этой категории граждан Лайф разработал памятку, как вернуть свои деньги.
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