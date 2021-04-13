Глава АТОР объяснила, что делать тем, кто уже купил путёвки в Турцию

Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, какие варианты компании могут предложить российским путешественникам, купившим туры в Турцию на период закрытия авиасообщения, уже сейчас. По её словам, точный порядок действий станет известен завтра, 14 апреля, однако уже сейчас понятно, что многое зависит от самих клиентов.

"Оператор может предложить потребителю, если есть возможность, перенести на другое направление, это мало кто может предложить. И если турист с этим согласен, то будет перебронирование", — заявила Майя Ломидзе телеканалу "Звезда".

Если ничего, кроме Турции, не интересует — есть вариант отложить поездку вовсе, перенеся её на более благоприятный период.

"Если есть возможность перенести на более поздние даты на том же направлении, если турист согласен, то также договариваются о таком же варианте. Вариантов может быть несколько. Всё зависит от договорённостей с туристом и от возможности туроператора", — заключила Ломидзе.

Ранее Лайф уже говорил о том, что гораздо сложнее в данной ситуации тем, кто планировал поездку самостоятельно. Ведь им придётся договариваться с авиакомпанией и отелем в автономном режиме. Специально для этой категории граждан Лайф разработал памятку, как вернуть свои деньги.

Авторы

Арина Родионова