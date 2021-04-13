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"Безопасно и надёжно". В Совфеде рассказали о преимуществах отдыха в Крыму вместо Турции

Полуостров готов активно принимать большие потоки туристов, которые могут превысить объёмы прошлых лет.

13 апреля 2021, 09:56
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В Турции плохая эпидобстановка, а в Крыму можно "существенно улучшить своё здоровье". Таким мнением в беседе с Лайфом поделилась сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

"Естественно, мы сейчас не можем рисковать жизнью и здоровьем наших сограждан, поэтому действительно РФ прекратила полёты в Турцию, и это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки. В то же время уникальные погодные условия Крымского полуострова сегодня способствуют существенному улучшения здоровью. Природа и климат уникальны, и сегодня, хоть и лето ещё не наступило, уже много отдыхающих, которые осуществляют реабилитационные мероприятия после заболевания коронавирусом. Крым — это безопасно и надёжно", рассказала сенатор.

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Ковитиди отметила, что Крым готов активно принимать большие потоки туристов, которые могут превысить объёмы прошлых лет. Вместе с тем, по словам собеседницы Лайфа, необходимо соблюдать все меры предосторожности.

"Погода прекрасная. Природа замечательная, воздух замечательный, фрукты, овощи тоже. Так что приезжайте", резюмировала Ковитиди.

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Напомним, из-за коронавируса Россия ограничивает авиасообщение с Турцией — традиционно самым популярным направлением у россиян. На данный момент общая стоимость купленных туров на курорты этой страны превышает 30 миллиардов рублей, а в стране находится около 30 тысяч российских путешественников. С 15 апреля по 1 июня в силе останутся только два регулярных рейса в неделю на взаимной основе. Аналогичные меры были введены в отношении Танзании.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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