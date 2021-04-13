Глава Союза турагентств назвал катастрофой закрытие авиасообщения с Турцией

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов считает, что отрасль ждут катастрофические последствия закрытия авиасообщения с Турцией. По словам эксперта, пострадают как простые россияне, так и в целом бизнес — скорее всего, закроется ещё несколько операторов.

"Последствия катастрофические, потому что продажи были в этом году самые большие, даже по допандемийному году. Разбираться, к сожалению, турагентам и туроператорам — это лишняя дополнительная финансовая нагрузка после восстановленного сезона. Ну и чем это всё закончится, не знаю. Ничем хорошим. Скорее всего, мы недосчитаемся ещё нескольких туроператоров на рынке," — рассказал Лайфу Сергей Голов.

По словам нашего собеседника, пострадают и простые путешественники, потому что у россиян наблюдался очень высокий спрос на поездки в Турцию — майские бронирования превысили уровень допандемийного 2019 года. Теперь же, по словам Голова, самая доступная альтернатива — это Крым и Сочи.

Авторы

Арина Родионова