Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Глава Союза турагентств назвал катастрофой закрытие авиасообщения с Турцией

Собеседник Лайфа дал неблагоприятный прогноз как для путешественников, так и для бизнеса.

13 апреля 2021, 09:22

Фото © Shutterstock

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов считает, что отрасль ждут катастрофические последствия закрытия авиасообщения с Турцией. По словам эксперта, пострадают как простые россияне, так и в целом бизнес — скорее всего, закроется ещё несколько операторов.

"Последствия катастрофические, потому что продажи были в этом году самые большие, даже по допандемийному году. Разбираться, к сожалению, турагентам и туроператорам — это лишняя дополнительная финансовая нагрузка после восстановленного сезона. Ну и чем это всё закончится, не знаю. Ничем хорошим. Скорее всего, мы недосчитаемся ещё нескольких туроператоров на рынке," — рассказал Лайфу Сергей Голов.

Голикова объяснила, как действовать тем, кто уже купил путёвки в Турцию и Танзанию с вылетом до 1 июня

Голикова объяснила, как действовать тем, кто уже купил путёвки в Турцию и Танзанию с вылетом до 1 июня

По словам нашего собеседника, пострадают и простые путешественники, потому что у россиян наблюдался очень высокий спрос на поездки в Турцию — майские бронирования превысили уровень допандемийного 2019 года. Теперь же, по словам Голова, самая доступная альтернатива — это Крым и Сочи.

Альтернатива ковидному занавесу: что может заменить закрытую Турцию

Альтернатива ковидному занавесу: что может заменить закрытую Турцию

Напомним, из-за коронавируса с 15 апреля Россия ограничивает авиасообщение с Турцией — традиционно самым популярным направлением у россиян. На данный момент общая стоимость купленных туров на курорты этой страны превышает 30 миллиардов рублей. Кроме того, закроют рейсы и в Танзанию.

Авторы
Арина Родионова

Арина Родионова

Наталья Суворова
Наталья Суворова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Безопасно и надёжно". В Совфеде рассказали о преимуществах отдыха в Крыму вместо Турции

сегодня в 09:56

Песков: Решение ограничить авиасообщение с Турцией не является политическим

сегодня в 09:35

"Фарту — масти, ментам — по пасти": Участницы голой дубайской фотосессии похвастались возвращением в Киев

сегодня в 06:01

"Динамо" объявило о назначении Кудашова главным тренером

сегодня в 10:31

"Модели просто любовались видом": Компания россиянина Концова изложила свою версию событий в Дубае

сегодня в 10:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1