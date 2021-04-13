Глава Союза турагентств назвал катастрофой закрытие авиасообщения с Турцией
Собеседник Лайфа дал неблагоприятный прогноз как для путешественников, так и для бизнеса.
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Президент Союза туристических агентств Сергей Голов считает, что отрасль ждут катастрофические последствия закрытия авиасообщения с Турцией. По словам эксперта, пострадают как простые россияне, так и в целом бизнес — скорее всего, закроется ещё несколько операторов.
"Последствия катастрофические, потому что продажи были в этом году самые большие, даже по допандемийному году. Разбираться, к сожалению, турагентам и туроператорам — это лишняя дополнительная финансовая нагрузка после восстановленного сезона. Ну и чем это всё закончится, не знаю. Ничем хорошим. Скорее всего, мы недосчитаемся ещё нескольких туроператоров на рынке," — рассказал Лайфу Сергей Голов.
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По словам нашего собеседника, пострадают и простые путешественники, потому что у россиян наблюдался очень высокий спрос на поездки в Турцию — майские бронирования превысили уровень допандемийного 2019 года. Теперь же, по словам Голова, самая доступная альтернатива — это Крым и Сочи.
Напомним, из-за коронавируса с 15 апреля Россия ограничивает авиасообщение с Турцией — традиционно самым популярным направлением у россиян. На данный момент общая стоимость купленных туров на курорты этой страны превышает 30 миллиардов рублей. Кроме того, закроют рейсы и в Танзанию.
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