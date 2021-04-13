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Умер солист группы "Песняры" Леонид Борткевич

Музыкант скончался в одной из больниц города Минска. Причина смерти и дата прощания с известным "песняром" уточняются.

13 апреля 2021, 09:20
<p>Леонид Борткевич в 2016 году. Скриншот из видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=9ldFZkr5VKc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / Леонид Борткевич о дружбе с отцом Игорем Коростелевым</a></p>

Леонид Борткевич в 2016 году. Скриншот из видео © YouTube / Леонид Борткевич о дружбе с отцом Игорем Коростелевым

Белорусский музыкант, экс-солист группы "Песняры" Леонид Борткевич скончался в Минске на 72-м году жизни. Об утрате сообщили в сообществе легендарного белорусского ансамбля на Facebook.

"Сегодня в Минске скончался один из легендарных "песняров" Леонид Борткевич! Светлая память артисту", говорится в некрологе.

Как уточнил директор коллектива "Золотые голоса легендарного ансамбля "Песняры" Николай Бабичев, Борткевич умер в больнице, куда поступил незадолго до кончины. Причина смерти и дата прощания с известным "песняром" уточняются.

Леонид Борткевич родился в Минске в 1949 году, окончил архитектурный техникум, а затем и ГИТИС по специальности "Режиссура". В 1970-м был включён в состав ВИА "Песняры", где запомнился как один из самых ярких вокалистов ансамбля. Среди песен, которые исполнял Борткевич, — "Вероника", "Александрына", "Берёзовый сок" и "Белоруссия".

В 1989 году вместе с женой (знаменитой советской гимнасткой, четырёхкратной олимпийской чемпионкой) Ольгой Корбут и сыном Ричардом уехал в США. А в 2000 году, когда супруги расстались, он вернулся обратно в Белоруссию.

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Напомним, что в 2017 году не стало звезды ансамблей "Песняры" и "Сябры" Валентина Бадьярова. Известный белорусский музыкант скончался на 71-м году жизни. А в 2019 году в Минске скончался музыкант Аркадий Ивановский — он был гитаристом белорусской группы "Песняры" до распада коллектива.

Новый год — новая утрата. Лайф также сообщал о смерти пианиста ансамбля "Песняры" Олега Молчана. Он был также аранжировщиком и композитором коллектива почти десять лет.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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