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Сбежала от насильников через окно: в Барнауле полицейские поймали выпрыгнувшую с 3-го этажа девушку — видео

Пострадавшая девушка ударилась ногами о тротуар. Сейчас она находится в больнице, её жизнь вне опасности. Преступников уже задержали.

13 апреля 2021, 09:12

В Барнауле полицейские поймали девушку, выпрыгнувшую из окна от насильников

Видео © УТ МВД России по СФО

Полицейские спасли 18-летнюю заложницу, которую силой удерживали в одной из квартир Барнаула. Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО, в правоохранительные органы обратились очевидцы, рассказав, что в доме напротив молодая девушка стоит на карнизе третьего этажа, просит о помощи и намеревается спрыгнуть вниз.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции сержант полиции Олег Коробкин и прапорщик полиции Александр Бедушев.

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"Беседуя с гражданкой, полицейским удалось на некоторое время успокоить её и убедить не совершать опасного для жизни поступка. Но внезапно во время очередной волны паники она прыгнула вниз. Коробкин и Бедушев смогли подставить свои руки, тем самым смягчив падение, что позволило избежать серьёзных травм", рассказали в ведомстве.

Пострадавшая девушка ударилась ногами о тротуар. Сейчас она находится в больнице, её жизнь вне опасности. В квартире, из которой беглянке пришлось спасаться через окно, задержали двух мужчин и одну женщину. Следственными органами СКР по Алтайскому краю против них возбуждены дела по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

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Ранее Лайф рассказывал, как на Кубани полицейский бросился в замёрзшую реку, чтобы спасти тонущего мужчину. Сотрудник правоохранительных органов ломал лёд руками, стоя по пояс в ледяной воде, чтобы добраться до несчастного, нуждавшегося в помощи.

А в Москве полицейский спас из пожара женщину, спрыгнув с ней с четвёртого этажа. Теперь его с напарником представят к награде за мужество.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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