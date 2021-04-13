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Биткоин обновил исторический максимум

Криптовалюта начала стремительно дорожать с начала 2021 года, её стоимость побила сразу несколько рекордов.

13 апреля 2021, 08:43

Фото © Shutterstock

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, достигнув 62,5 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

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5 главных проблем биткоина: какие риски появятся у криптоинвесторов в апреле

Криптовалюта начала стремительно дорожать с начала 2021 года, биткоин побил сразу несколько исторических максимумов, в конце февраля резко потерял в стоимости, но затем снова продолжил рост.

При этом ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что цена на криптовалюту является чрезмерно завышенной. По его мнению, такая ситуация возникла потому, что биткоины нужны лишь для того, чтобы люди смогли избежать сложностей и неудобств бартерного обмена. А бывший министр финансов России, глава банка "Открытие" Михаил Задорнов отмечал, что биткоин, по сути, является финансовой пирамидой.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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