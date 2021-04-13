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В России за сутки выявлено 8173 новых случая ковида

Скончалось за последние 24 часа 338 человек, выздоровело — 9611.

13 апреля 2021, 08:30
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

За сутки в России выявлено 8173 новых случая коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

"Из них 12,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 338 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9611 человек", — говорится в сообщении.

Больше всего новых заболевших в Москве (1782), Санкт-Петербурге (701), Подмосковье (533), Ростовской (236) и Нижегородской (201) областях.

Всего в России выявлено 4 657 883 случая CoViD-19, умер 103 601 пациент, выздоровели 4 281 776 человек.

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Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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