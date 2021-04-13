В России за сутки выявлено 8173 новых случая ковида

За сутки в России выявлено 8173 новых случая коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

"Из них 12,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 338 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9611 человек", — говорится в сообщении.

Больше всего новых заболевших в Москве (1782), Санкт-Петербурге (701), Подмосковье (533), Ростовской (236) и Нижегородской (201) областях.

Всего в России выявлено 4 657 883 случая CoViD-19, умер 103 601 пациент, выздоровели 4 281 776 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России фразой "стоим на месте".

Авторы