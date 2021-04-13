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В Москве начали прививать от коронавируса на дому

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, пока такие процедуры проходят в экспериментальном формате.

13 апреля 2021, 08:05

Фото © ТАСС / Максим Коротченко

Жителей Москвы, которые испытывают сложности с самостоятельным передвижением, начали прививать от коронавируса на дому. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому. В первую очередь это коснётся тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении", — сказала Ракова журналистам.

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Заммэра уточнила, что таких жителей в Москве 120 тысяч. Ракова отметила, что власти столицы постоянно расширяют возможности для вакцинации от CoViD-19 в городе.

Напомним, в конце марта стало известно, что в Москве от коронавируса вакцинировалось более миллиона жителей. Вместе с тем мэр столицы Сергей Собянин сообщил о росте числа заболевших среди пожилых горожан.

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Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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