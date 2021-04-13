"Контракт на продвинутой стадии": В РФПИ рассказали о переговорах с Германией по "Спутнику V"

Переговоры Москвы и Берлина по вопросу поставок вакцины "Спутник V" в ФРГ находится в продвинутой стадии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Контракт на закупку находится на продвинутой стадии... Германия сказала, что не хочет ждать, пока Еврокомиссия примет решение по "Спутнику V", – заявил Дмитриев в интервью, которое показал итальянский телеканал Retequattro.

Несколько дней назад стороны провели видеоконференцию по "Спутнику V". По словам главы РФПИ, в ходе переговоров обсуждались поставки вакцины в ФРГ в период с июля по сентябрь.

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