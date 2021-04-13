"Контракт на продвинутой стадии": В РФПИ рассказали о переговорах с Германией по "Спутнику V"
Несколько дней назад стороны обсудили поставки препарата в страну в период с июля по сентябрь.
Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Переговоры Москвы и Берлина по вопросу поставок вакцины "Спутник V" в ФРГ находится в продвинутой стадии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Контракт на закупку находится на продвинутой стадии... Германия сказала, что не хочет ждать, пока Еврокомиссия примет решение по "Спутнику V", – заявил Дмитриев в интервью, которое показал итальянский телеканал Retequattro.
Несколько дней назад стороны провели видеоконференцию по "Спутнику V". По словам главы РФПИ, в ходе переговоров обсуждались поставки вакцины в ФРГ в период с июля по сентябрь.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Вакцину для экстренного применения одобрили уже 60 стран.
Выбор редакции
Россиянам рассказали о последствиях ограничения авиасообщения с Турцией
В Турции назвали возможные сроки получения вакцины "Спутник V"
Альтернатива ковидному занавесу: что может заменить закрытую Турцию
Савченко рассказала, как украинские власти обманули участников АТО в Донбассе
Россиянам могут разрешить учиться на бюджете до 35 лет
Комментариев: 0