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Россиянам рассказали о последствиях ограничения авиасообщения с Турцией

Рейсы из РФ в эту страну отменены с 15 апреля по 1 июня в связи с новым всплеском коронавируса.

13 апреля 2021, 01:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ограничение регулярного и чартерного авиасообщения России с Турцией и Танзанией приведёт к повышению цен. Об этом заявили опрошенные "Известиями" туроператоры.

"Туристов ждёт рост цен, поскольку самый доступный отдых в Турции как раз в апреле — мае. Теперь низкие цены в этой стране будут только в октябре — ноябре", — сказал гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Голикова объяснила, как действовать тем, кто уже купил путёвки в Турцию и Танзанию с вылетом до 1 июня

Голикова объяснила, как действовать тем, кто уже купил путёвки в Турцию и Танзанию с вылетом до 1 июня

С ним согласился замгендиректора Tez Tour в России Владимир Каганер. Он отметил, что Турция была единственным массовым чартерным направлением, доступным большинству россиян из-за демократичных цен и больших объёмов авиаперевозок.

В свою очередь, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов назвал решение о временном закрытии Турции обоснованным, так как существует угроза дополнительного завоза британского и южноафриканского штаммов коронавируса в Россию, что привело бы к очередному подъёму заболеваемости.

Ранее Лайф писал о том, что может заменить закрытую Турцию.

Авторы
Юлия Коновалова

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