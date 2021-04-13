Россиянам рассказали о последствиях ограничения авиасообщения с Турцией

Ограничение регулярного и чартерного авиасообщения России с Турцией и Танзанией приведёт к повышению цен. Об этом заявили опрошенные "Известиями" туроператоры.

"Туристов ждёт рост цен, поскольку самый доступный отдых в Турции как раз в апреле — мае. Теперь низкие цены в этой стране будут только в октябре — ноябре", — сказал гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

С ним согласился замгендиректора Tez Tour в России Владимир Каганер. Он отметил, что Турция была единственным массовым чартерным направлением, доступным большинству россиян из-за демократичных цен и больших объёмов авиаперевозок.

В свою очередь, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов назвал решение о временном закрытии Турции обоснованным, так как существует угроза дополнительного завоза британского и южноафриканского штаммов коронавируса в Россию, что привело бы к очередному подъёму заболеваемости.

Ранее Лайф писал о том, что может заменить закрытую Турцию.

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