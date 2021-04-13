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В Миннеаполисе ввели комендантский час после убийства афроамериканца при задержании

Гибель молодого человека от рук стражей порядка вылилась в новые беспорядки.

13 апреля 2021, 00:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

После убийства 20-летнего афроамериканца Данте Райта в соседнем городе Бруклин-Сентер на фоне протестов мэр Миннеаполиса (штат Миннесота) Джейкоб Фрей объявил о введении режима ЧП и комендантского часа в городе.

"Я объявил режим ЧП в городе Миннеаполис, и мы сопровождаем его введением комендантского часа, который начнётся с 19:00 и продлится до 06:00 завтрашнего дня", сказал Фрей в ходе пресс-конференции.

Появилось видео с нагрудной камеры женщины-полицейского, застрелившей афроамериканца при задержании в Миннесоте

Появилось видео с нагрудной камеры женщины-полицейского, застрелившей афроамериканца при задержании в Миннесоте

Глава города уточнил, что комендантский час не будет распространяться на работников СМИ, сотрудников правоохранительных органов, экстренных служб и тех, кто возвращается с работы.

Напомним, что стражи порядка остановили автомобиль молодого человека за нарушение правил дорожного движения. Райт не подчинился требованиям полиции и сел обратно в свою машину. После чего женщина-полицейский, перепутав электрошокер с пистолетом, выстрелила в афроамериканца. Автомобиль мужчины проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райт умер на месте. После гибели молодого человека в городе вспыхнули беспорядки.

Авторы
Юлия Коновалова

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