США раскрыли планы насчёт работы своего посла в России

США не станут отзывать своего посла Джона Салливана из России в ответ на вызов в Москву для консультаций российского посла Анатолия Антонова. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

"[У нас] нет планов отзывать посла Салливана в ответ на решение РФ. Работа, которую он и другие преданные своему делу дипломаты США в России выполняют каждый день, жизненно важна для продвижения американских интересов и наших двусторонних отношений", — объяснил ТАСС представитель американского внешнеполитического ведомства.

Собеседник агентства заявил о стремлении Вашингтона к открытию каналов связи с российскими властями как для продвижения интересов США, так и для снижения рисков неверных оценок ситуации в отношениях между странами.

Напомним, что Антонов прибыл в Москву по приглашению 21 марта для проведения консультаций после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. В интервью была затронута тема причастности Москвы к американским выборам, а также в этой беседе глава Белого дома допустил резкие выпады в адрес президента России Владимира Путина. Ранее Лайф писал о том, что вопрос о сроках возвращения посла Антонова в США будет решать Путин.

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