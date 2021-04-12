В "Роскосмосе" задумались над экстренной отправкой на МКС сварщиков

Попытка съёмки фильма на орбите поможет создать ускоренную программу подготовки к космическому полёту и даст возможность в случае необходимости отправлять в космос различных специалистов, например сварщиков. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.

"Представьте себе, когда может разыграться какая-то нештатная ситуация. И мы должны срочно отправить какого-то специалиста: биолога, астронома, физика, сварщика... Сварщика!.. А для того, чтобы он там справился со своей задачей, надо его оперативно подготовить. Это будет реальный эксперимент", — объяснил Дмитрий Рогозин.

На вопрос ведущего, зачем в космосе сварщик, Рогозин ответил, что "пригодится". Ургант, в свою очередь, предложил Рогозину сыграть в этом фильме камео и продемонстрировать свои навыки управления мотоциклом и вертолётом.

Ранее Лайф писал о том, что в "Роскосмосе" рассказали о планах обеспечить всю Россию космической связью в 2024 году.

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