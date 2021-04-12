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Лавров рассказал о работе России над отказом от доллара и западных платёжных систем

Это делается для снижения санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров.

12 апреля 2021, 22:32
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Москва активно работает над отказом от контролируемых Западом платёжных систем и дедолларизацией национальных экономик. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с агентством IRNA.

Он подчеркнул, что РФ выступает против любых односторонних ограничительных мер, отвечая на вопрос о санкциях Вашингтона против Тегерана. По словам министра, Москва считает важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров.

"Речь, в частности, идёт о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платёжных систем", – приводятся слова Лаврова на сайте МИД РФ..

Министр отметил, что Россия видит на этом направлении большие перспективы для взаимодействия с иностранными партнёрами.

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Ранее финансовый и биржевой аналитик Степан Демура объяснил, в каком случае доллар будет стоить 30 рублей. Однако эксперт отметил, что особого смысла в этом нет.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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